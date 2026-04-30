Trump enviará misión de alto nivel a Venezuela: Jarrod Agen liderará acuerdos clave en petróleo y minería

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 29 de abril, 2026

La administración Trump continúa consolidando su estrategia de dominio energético en el hemisferio. El director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético (NEDC), Jarrod Agen, viajará a Venezuela este jueves para encabezar una delegación de alto nivel que busca sellar acuerdos estratégicos con los sectores del petróleo y la minería.

La Casa Blanca confirmó la noticia tras un reporte inicial de POLITICO, señalando que la misión tiene como objetivo reconstruir los lazos económicos y facilitar inversiones sin precedentes que impacten positivamente tanto en la economía estadounidense como en la venezolana.

“Gracias al liderazgo audaz del presidente Trump, Estados Unidos y Venezuela están restaurando nuestra asociación, reconstruyendo vínculos económicos y facilitando inversiones sin precedentes que beneficiarán tanto al pueblo estadounidense como al venezolano”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un comunicado oficial.

Alianza estratégica con gigantes del sector

La delegación liderada por Agen se reunirá en Caracas con ejecutivos de empresas de renombre internacional. Entre los asistentes confirmados se encuentran representantes de la petrolera texana Hunt Oil, las europeas Repsol y Eni, y la compañía de servicios petroleros Halliburton. También participarán funcionarios de la estatal Petroquímica de Venezuela.

El objetivo principal de estos encuentros es la firma de memorandos de entendimiento que permitan a empresas estadounidenses y extranjeras operar en campos venezolanos que, durante más de una década, estuvieron cerrados tras las nacionalizaciones del régimen anterior.

Aunque estos acuerdos no resultarán en un aumento inmediato de la producción, el gobierno estadounidense confía en que sentarán las bases para incrementar el suministro global de crudo en los próximos años. Esto se considera vital para aliviar los cuellos de botella en los mercados de materias primas que han afectado la estabilidad económica.

Minería y el control de precios de la energía

El viaje también pone el foco en el sector minero de Venezuela, una industria que ha sufrido años de inestabilidad y falta de inversión por las políticas del chavismo. Se espera que se presenten acuerdos relacionados con la extracción de oro, aluminio y posiblemente carbón. Estos convenios incluirían compromisos de suministro directo hacia los Estados Unidos.

Esta ofensiva diplomática y económica ocurre en un contexto de alta presión sobre los precios de la energía en el mercado interno estadounidense. El precio del petróleo alcanzó los 107 dólares este miércoles, impulsado por el conflicto bélico entre Israel e Irán, que ha paralizado prácticamente el tráfico de barcos cisterna por el Estrecho de Hormuz.

Actualmente, el precio promedio de la gasolina regular en EEUU se sitúa en 4.23 dólares por galón, lo que representa un incremento significativo desde finales de febrero. La administración Trump ha promovido el aumento de las exportaciones de crudo venezolano como una herramienta clave para moderar estos costos.

Alex Fitzsimmons, subsecretario interino de Energía, destacó en una conferencia en Washington que la producción petrolera en Venezuela "ya ha comenzado a aumentar".

No obstante, recordó que la reconstrucción total de la infraestructura eléctrica e industrial del país suramericano, ahora bajo el gobierno interino de la presidenta Delcy Rodríguez, sigue siendo un proyecto a largo plazo que requiere reglas claras y procesos competitivos.