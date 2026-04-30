"No sabe de lo que está hablando": Trump amenaza con retirar tropas de Alemania tras su choque con Merz por Irán

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de abril, 2026

La guerra en Irán está fracturando las relaciones entre Washington y sus aliados europeos, con Alemania en el punto de mira del presidente Donald Trump, quien anunció este miércoles en Truth Social que Estados Unidos está evaluando una reducción de sus tropas en Alemania, en lo que parece ser una represalia directa contra el canciller Friedrich Merz tras varios días de intercambios.

"Estamos estudiando y revisando la posible reducción de tropas en Alemania", escribió Trump, añadiendo que tomará una decisión "en el próximo corto período de tiempo”. No precisó cifras ni plazos concretos, pero en Alemania hay 36.000 militares estadounidenses estacionados, más que en cualquier otro país europeo.

El anuncio de Trump se produce después de que el lunes Merz pronunciara un discurso en Marsberg en el que afirmó que Estados Unidos estaba siendo "humillado por el liderazgo iraní" y expresó su deseo de que la guerra termine "lo más rápido posible". Trump respondió el martes: "El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No sabe de lo que está hablando. Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero sería tomado como rehén”.

En la misma publicación, el presidente criticó a Merz con el mal desempeño económico alemán: "Estoy haciendo algo con Irán, ahora mismo, que otras naciones o presidentes deberían haber hecho hace mucho tiempo. No es de extrañar que Alemania esté yendo tan mal, tanto económica como de otras maneras”.

La amenaza de Trump no es menor. La presencia de militar de EEUU es uno de los pilares de la arquitectura de seguridad de la OTAN en el continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La disputa entre Trump y Merz tampoco es nueva. Durante el segundo del presidente republicano los dos líderes han chocado en temas tan diversos como los aranceles, el gasto en defensa y ahora la guerra en Irán. A principios de este mes, Merz ya había dicho que no creía que la OTAN debería involucrarse en el conflicto iraní, mientras Trump presionaba a sus aliados para asegurar el Estrecho de Ormuz.