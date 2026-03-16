Trump, sobre Mojtaba Jamenei: "Mucha gente dice que está gravemente desfigurado; otros aseguran que está muerto"

Pancarta de Mojtaba Jamenei durante una manifestación a favor de Irán. Marzo de 2026 AFP.

Publicado por Alejandro Baños 16 de marzo, 2026

El día en el que el conflicto en Oriente Medio entra en su tercera semana, el presidente Donald Trump afirmó que desconoce el estado en el que se encuentra el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, sobre el que rodean rumores respecto a si está vivo o muerto.

Durante su comparecencia en la Casa Blanca de este lunes, Trump fue preguntado respecto a si sabe de la situación o del paradero de Jamenei.

"Mucha gente dice que está gravemente desfigurado. Dicen que perdió una pierna, y que resultó gravemente herido. Otros aseguran que está muerto", respondió el presidente. "No se sabe (...) si está muerto o no".

Hace tres días, Trump dijo que Jamenei sigue con vida pese a los reportes que indicaban que había muerto debido a heridas sufridas durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra la cúpula del régimen islamista.

También se especuló con que el líder supremo de Irán había perdido una pierna y estaba en coma.

El 8 de marzo, Jamenei asumió el cargo de máximo mandatario del régimen islamista tras la muerte de su padre y predecesor, Ali Jamenei, durante una ofensiva militar llevada a cabo por la entente estadounidense-israelí el 28 de febrero.

Tras varios días de suspenso, la Asamblea de Expertos votó para llenar el vacío de poder en Teherán. De esta manera, Jamenei se convirtió en la máxima autoridad política de la República Islámica, jefe de las fuerzas armadas y el poder judicial del país, y líder del chiismo, la segunda rama más numerosa dentro del islam.