DIRECTO | El petróleo se dispara un 30% y las bolsas asiáticas se hunden por la escalada del conflicto en Irán

Marineros comprueban la munición para los cazas en la cubierta del USS Abraham Lincoln. Asuntos Públicos del Mando Central de EEUU .

Publicado por Israel Duro 9 de marzo, 2026

El décimo día de guerra en Oriente Próximo amaneció entre nubes de humo de nuevos y más intensos ataques de ambos bandos en conflicto y con nubarrones en los parqués. El precio del petróleo subió hasta un 30% durante la jornada asiática del lunes, rompiendo la barrera de los 110 dólares y alcanzando niveles de 2022, cuando comenzó la guerra ucraniana, lo que produjo una dura caída en los mercados. El coste del gas también está protagonizando un importante repunte ante el temor a problemas de suministro como consecuencia de la inestabilidad en la región.

La elección de Mojtaba Jamenei, hijo del anterior líder supremo iraní y de línea dura, como nuevo dirigente del país eleva la perspectiva de una nueva escalada del conflicto. Tanto Donald Trump como Israel ya han prometido que harán todo lo posible para destituirlo cuanto antes.

Además, la lista de bajas de EEUU sumó una nueva víctima mortal, la séptima, desde que comenzó la guerra. El Mando Central anunció la muerte de un militar estadounidense como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Las horas corresponden a la hora estándar del Este.

04:18 am El G7 estudia la retirada coordinada de sus reservas estratégicas de petróleo para contener los precios

10:26 09/03/2026 10:26 09/03/2026 Los países del G7 estudian recurrir de forma coordinada a sus reservas estratégicas de petróleo para contener la escalada de los precios. Una fuente del Gobierno francés confirmó a AFP que esta opción se discutirá en una videoconferencia de ministros de Finanzas.



La Agencia Internacional de la Energía exige a sus miembros mantener unas reservas equivalentes a 90 días de importaciones.



Una medida que tendrá que considerar no sólo las represalias iraníes, sino la disminución de la producción en Irak y en la región autónoma kurda del norte de Irak, como ocurrió en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait debido a los ataques recibidos. Arabia Saudí, por su parte, se vio obligada a cerrar partes de su gigantesca refinería de Ras Tanura

03:33 AM Las bolsas europeas abren en rojo: el petróleo y el gas no dan tregua 09:43 09/03/2026 10:18 09/03/2026 Las bolsas europeas cayeron en la apertura del lunes debido a que el último repunte de los precios de la energía se sumó a los temores de que las interrupciones del suministro causadas por la guerra en Oriente Medio provoquen un aumento de la inflación.





Las bolsas de Fráncfort y París perdieron más de un 2,5% en las primeras operaciones del lunes, mientras que Londres cayó un 1,8%.

02:19 am El petróleo y el gas se disparan y hunden los mercados asiáticos El precio del principal petróleo de referencia estadounidense se disparó un 25% en Asia el lunes ante la preocupación de que la espiral bélica en Oriente Medio pueda provocar interrupciones prolongadas del suministro.



El West Texas Intermediate (WTI) subió un 26,45% hasta los 118 dólares el barril, mientras que el Brent del Mar del Norte, de referencia en Europa, subió un 27% hasta los 118,22 dólares el barril. El gas también experimentó subidas similares.



Como resultado, laBolsa de Seúl, que había tenido un buen comportamiento este año debido a sus empresas tecnológicas, cerró el lunes con una caída del 5,96%, mientras que la deTokio cerró con un descenso superior al 5,19%.También se registraron fuertes descensos en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Taipéi, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.



Los futuros de los tres principales índices de Wall Street habían caído más de un 2% la semana pasada, mientras que el dólar estadounidense recuperó valor por su condición de inversión refugio.

02:20 am Irán amenaza con destruir instalaciones petroleras en la región: 'Si pueden tolerar que el petróleo suba a más de 200 dólares el barril, continúen con este juego' 09:38 09/03/2026 10:18 09/03/2026 El Ejército de Irán advirtió el domingo de que atacará instalaciones petrolíferas de la región si Israel continúa atacando sus infraestructuras energéticas, tras un bombardeo contra cuatro depósitos y un centro logístico que dejó a Teherán a oscuras a plena luz del día.



"Si pueden tolerar que el petróleo suba a más de 200 dólares el barril, continúen con este juego", dijo el portavoz del mando militar central iraní, Ebrahim Zolfaghari.

02:19 am Nuevos ataques iraníes contra sus vecinos dejan al menos 32 civiles heridos en Baréin 09:46 09/03/2026 10:18 09/03/2026 El Ministerio de Sanidad de Baréin informó el lunes de 32 civiles heridos en un ataque nocturno de un dron iraní en la isla de Sitra. Todos los heridos son ciudadanos de Bahréin y hay cuatro "casos graves", entre ellos niños, según el ministerio.



Horas después, un bombardeo iraní contra las instalaciones petrolíferas de Al Ma'ameer,también en Bahréin, causó un incendio y dejó daños materiales, informó la Agencia de Noticias de Bahréin en X.

02:18 am Turquía moviliza aviones en el norte de Chipre 09:40 09/03/2026 10:18 09/03/2026 El Ministerio de Defensa de Turquía anunció el lunes la movilización de seis aviones de combate F-16 al norte de Chipre, la parte reconocida sólo por Ankara, una semana después de que la isla fuera blanco de un ataque con drones.

02:17 am Irán confiscará bienes de disidentes en el extranjero que "colaboren" con Israel y EEUU 09:36 09/03/2026 10:18 09/03/2026 Las autoridades iraníes confiscarán bienes e impondrán sanciones a los miembros de la diáspora iraní sospechosos de "colaborar" con Israel y Estados Unidos en la guerra, anunció el lunes el poder judicial.



"Los iraníes en el extranjero que se alineen, ayuden y colaboren con el EE.Los iraníes en el extranjero que se alineen, ayuden y colaboren con el enemigo agresor sionista estadounidense se expondrán a la confiscación de todos sus bienes y a otras sanciones previstas por la ley", declaró la fiscalía general, citada por Mizan Online, el medio de comunicación en línea del poder judicial.