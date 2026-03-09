Colombia: la izquierda dominó el Congreso en las legislativas, pero el Parlamento seguirá dividido

Publicado por Diane Hernández 9 de marzo, 2026

Las elecciones legislativas celebradas este domingo en Colombia dejaron un Congreso fragmentado, aunque con ventaja para el bloque de izquierda cercano al presidente Gustavo Petro, según resultados preliminares y autoridades electorales.

De acuerdo a los datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el oficialista Pacto Histórico lideró la votación para el Senado con aproximadamente 22,8% de los votos, mientras que el opositor Centro Democrático obtuvo alrededor de 15,6%.

Otros partidos tradicionales también obtuvieron representación relevante, como el Partido Liberal Colombiano (11,7%), la Alianza Verde (9,8%) y el Partido Conservador Colombiano (9,6%).

Un Congreso sin mayorías claras

Aunque el bloque de izquierda se perfila como la mayor fuerza en el Senado y una de las principales en la Cámara de Representantes, los analistas prevén que ningún partido obtenga mayoría absoluta, lo que obligará al próximo gobierno a construir coaliciones para aprobar leyes.

"El Congreso seguirá fragmentado", explicó el analista político Sergio Guzmán a la agencia Reuters. "La izquierda demostró que llegó para quedarse; la derecha está dividida, pero no es débil".

El actual mandatario, Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia tras ganar las elecciones de 2022, no puede aspirar a la reelección, ya que la Constitución lo prohíbe. Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán el 31 de mayo, con una posible segunda vuelta en junio.

El clima político tensiones políticas y preocupaciones de seguridad. Según reportes de Naciones Unidas y autoridades colombianas, en el ciclo electoral más de 60 líderes políticos y sociales fueron asesinados, incluido el candidato presidencial disparo durante un acto político en Bogotá.

Primarias presidenciales y nuevas figuras

Además de elegir el nuevo Congreso, los votantes participaron en consultas interpartidistas para definir candidatos presidenciales de los principales bloques políticos.

Entre los aspirantes que destacan para la carrera presidencial figuran el senador de izquierda Iván Cepeda, el abogado de derecha Abelardo de la Espriella y la senadora conservadora Paloma Valencia, una figura cercana al ex presidente Álvaro Uribe.

En la consulta del bloque de centro también resultó vencedora la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, mientras que el exsenador Roy Barreras ganó la primaria del bloque progresista.

Revés para Álvaro Uribe

Uno de los resultados más llamativos fue el fracaso del exmandatario Álvaro Uribe, quien intentó regresar al Senado pero no logró un escaño en las proyecciones preliminares.

Aunque su partido, el Centro Democrático, sí consiguió representación relevante —con cerca de 17 escaños proyectados— la ubicación de Uribe en la lista electoral lo dejó fuera del Senado.

Un país en disputa política

Las elecciones reflejan una profunda polarización política en Colombia. El gobierno de Petro llegó al poder con una amplia coalición progresista, pero con el paso de los años ha enfrentado divisiones internas y dificultades para aprobar su agenda legislativa.

Mientras el oficialismo aspira a consolidar su influencia en el Congreso para continuar sus reformas, sectores conservadores buscan recuperar terreno en las elecciones presidenciales.

Con un Parlamento fragmentado y un país aún marcado por décadas de conflicto armado y violencia vinculada al narcotráfico, el resultado de las elecciones presidenciales podría definir el rumbo político de Colombia en los próximos años.