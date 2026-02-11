Malinowski concede las primarias demócratas de Nueva Jersey a Analilia Mejía, que ha acusado a Israel de "genocidio"

Publicado por Jonathan D. Salant 11 de febrero, 2026

El ex congresista Tom Malinowski renunció la semana pasada a la contienda para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Nueva Jersey, dejando a los demócratas con un nominado que ha dicho que Israel cometió genocidio en la Franja de Gaza.

Malinowski, considerado el favorito para ganar el escaño que dejó vacante el gobernador de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, vio cómo su ventaja se evaporaba después de que el Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos gastara 2,3 millones de dólares en anuncios negativos contra él.

El último recuento de Associated Press mostraba a Sherrill perdiendo por menos de 1.000 votos en una carrera que estaba demasiado reñida tras el cierre de las urnas el 5 de febrero. Al cierre de esta edición, con el 93% de los votos escrutados, la activista progresista Analilia Mejía contaba con 18.584 votos (29,1%) frente a los 17.695 de Malinowski (27,7%).

"Una carrera definida por el gasto externo de un grupo pro-Israel que apuntó al Sr. Malinowski"

"Aunque la carrera no ha sido declarada, Tom Malinowski concedió el martes a Analilia Mejía, una organizadora progresista", escribió la reportera del New York Times Tracey Tully. "La acreditó por inspirar a los votantes con un mensaje positivo en una carrera que se definió por el gasto externo de un grupo pro-Israel que apuntó al señor Malinowski".

Mejía contó con el apoyo de algunos de los mayores críticos de Israel en el Capitolio, incluido el senador Bernie Sanders (I-Vt.), y los representantes Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) y Ayanna Pressley (D-Mass.).

"En elecciones especiales con una docena de candidatos, puede pasar cualquier cosa", dijo a JNS Israel ("Izzy") Klein, estratega demócrata y presidente político del Consejo Judío Demócrata de Estados Unidos.

Malinowski se negó a dar una hoja en blanco al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

"El gasto de grupos externos en estas concurridas y rápidas carreras puede retroceder, y en este caso, eso ocurrió de forma espectacular", dijo.

Malinowski había recibido el apoyo del AIPAC durante su etapa en el Congreso y se presentaba a las primarias demócratas de este año con el respaldo de J. Street; sin embargo, el poderoso lobby proisraelí dijo que quería alguien que apoyara más al Estado judío.

Malinowski dijo que se negaba a dar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu una hoja en blanco en lo que respecta al apoyo de Estados Unidos.

"La estrategia que les queda para mantener aliados en el Congreso es la intimidación"

"Prefieren tener un demócrata anti-Israel que uno cuya definición de pro-Israel no sea la misma que la suya", dijo Malinowski a JNS. "En la medida en que esta organización tenga alguna influencia en la política estadounidense en el futuro, será para hacer que el electorado a favor de una relación con Israel sea aún más pequeño de lo que es hoy".

"La estrategia que les queda para mantener aliados en el Congreso es la intimidación. Eso sólo te lleva hasta cierto punto", dijo.

Mejía se enfrentará a Joe Hathaway, alcalde republicano de Randolph, Nueva Jersey, en unas elecciones especiales el 16 de abril para terminar el mandato de Sherrill. Mejía es el favorito en el Distrito 11 del Congreso, de tendencia demócrata, en el norte del estado.

"Esto es socialismo marginal y radical"

Hathaway dijo a JNS que destacaría la posición de Mejía sobre Israel en un intento de voltear el distrito.

"En un foro con todos sus oponentes demócratas, ella fue la única que levantó la mano cuando se le preguntó si estás de acuerdo con el concepto de que Israel está cometiendo genocidio en Gaza", dijo. "Fue la única".

"Esto no es, ya sabes, la corriente principal del Partido Demócrata", dijo a JNS. "Esto es socialismo marginal y radical, y creo que nuestros residentes judíos y la gente corriente de este distrito necesitan rechazar esa marca de su partido".

Rodeada de simpatizantes el martes, Mejia celebró su victoria mientras arremetía contra el lobby pro-Israel.

El gasto del AIPAC sin duda marcó la diferencia

"El AIPAC hizo un favor increíble a todos los votantes de Nueva Jersey porque nos dijeron quiénes son", dijo. "Nos dijeron lo que están dispuestos a hacer, y eso es subvertir la democracia y silenciar incluso a sus amigos".

Malinowski respaldó a Mejía, al igual que Sherrill y otros destacados demócratas. Dijo a JNS que no había decidido qué haría a continuación.

En un correo electrónico a sus partidarios, Malinowski dijo que el gasto de AIPAC ciertamente hizo una diferencia.

"La enorme diferencia entre el voto anticipado, que estábamos ganando cómodamente, y el voto del día de las elecciones, sugiere que tuvo un efecto importante", escribió.

"Los del AIPAC atacando a Malinowski por su voto sobre el ICE le hundieron"

Los anuncios arremetieron contra Malinowski por unirse a la mayoría de su partido en 2019 y votar a favor de un proyecto de ley de gastos bipartidista patrocinado por los demócratas, que incluía fondos para varias agencias federales, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos; fortaleció la seguridad fronteriza; y proporcionó ayuda a los migrantes que cruzan la frontera sur.

"Al final del día, el ataque del AIPAC a Malinowski por su voto sobre el ICE acabó con él", dijo a JNS el veterano encuestador de Nueva Jersey Patrick Murray.

"Fue un colosal tiro por la culata por parte del AIPAC, y en parte se debió a que el AIPAC -como muchos observadores políticos y muchos dirigentes demócratas- no comprendía plenamente el estado de ánimo del electorado demócrata", dijo. "Tenían la percepción de que, al ser un distrito moderado, el electorado demócrata sería más moderado de lo que realmente es".

Lo que ocurrió fue que los votantes demócratas acudieron a las urnas buscando a alguien que se enfrentara al presidente de EE.UU. Donald Trump, y los anuncios del AIPAC, en lugar de llevar a los votantes hacia candidatos más moderados, como la ex vicegobernadora de Nueva Jersey Tahesha Way, les convencieron de que Mejía, en lugar de Malinowski, sería una voz más fuerte contra el presidente, dijo Murray.

Próxima vuelta en junio

Otra elección está a la vuelta de la esquina. Las primarias para las elecciones generales tienen lugar en junio, y el 70% de los demócratas que acudieron a las urnas la semana pasada para la elección especial eligieron a alguien distinto a Mejía.

"Si hay una consolidación de los muchos candidatos demócratas de centro-izquierda, las primarias de junio para el próximo mandato completo serán mucho más competitivas y pueden tener un resultado muy diferente", dijo Klein a JNS.

Pero Murray dijo que Mejía y Malinowski se posicionaron como luchadores anti-Trump, y entre ambos captaron casi el 60% de los votos.

"No es progresista. Es partidista", dijo Murray a JNS. "Son personas que quieren que el Partido Demócrata adopte una postura mucho más fuerte contra Donald Trump".

Un "ponedor de mesa para todo el año electoral 2026"

Adam Green, cofundador del Comité de Campaña para el Cambio Progresista, dijo a JNS que la victoria de Mejía era un "elemento que pone la mesa para todo el año electoral 2026."

"Esta victoria señala a los votantes en las innumerables primarias venideras que está bien estar inspirado de nuevo-que estar inspirado y ganar son lo mismo, y que elegir a verdaderos organizadores como Analilia es clave para llevar a la gente a las urnas y construir una coalición duradera", dijo.

En cuanto al AIPAC, el comité de acción política del grupo y su super PAC entraron en el año con 124 millones de dólares en el banco para gastar en las elecciones de mitad de mandato.

El super PAC Proyecto Democracia Unida del AIPAC dio a entender que podría hacerlo en el Distrito 11 del Congreso de Nueva Jersey.

"El resultado en NJ-11 era una posibilidad anticipada,y nuestro enfoque sigue siendo quién servirá el próximo mandato completo en el Congreso", declaró el grupo.

"El Partido Demócrata no debería tener nada que ver con el AIPAC"

AIPAC añadió que "seguirá de cerca docenas de elecciones primarias, incluyendo las primarias de junio en NJ-11, para ayudar a asegurar que los candidatos pro-Israel sean elegidos al Congreso."

Malinowski declaró que el Partido Demócrata no debería tener nada que ver con el AIPAC, del que dijo que "exige una absoluta fidelidad a posiciones que están fuera de la corriente principal de la comunidad pro-Israel estadounidense y luego difama a los que no se alinean."

Afirmó que se opondrá a cualquier candidato en las primarias de junio que cuente con el apoyo del AIPAC e instó a "mis simpatizantes a que también lo hagan."

© JNS