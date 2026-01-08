Trump y Petro acuerdan "acciones conjuntas" para combatir al ELN en Colombia

Publicado por Diane Hernández 8 de enero, 2026

En medio de un clima de tensiones diplomáticas recientes entre Colombia y Estados Unidos, el presidente izquierdista Gustavo Petro y el presidente estadounidense Donald Trump acordaron emprender "acciones conjuntas" para enfrentar al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla que opera en la frontera con Venezuela, informó este jueves el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti.

La conversación entre ambos mandatarios se dio en una llamada telefónica la noche del miércoles, la primera desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, tras un período de acusaciones, amenazas y represalias verbales que habían deteriorado la relación bilateral en materia de seguridad y política exterior.

Un acercamiento tras tensiones crecientes

La llamada ocurrió en un contexto de escalada de tensiones a raíz de las operaciones estadounidenses en Caracas, la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales y la amenaza de posibles acciones militares en territorio colombiano. Antes de este diálogo, Trump había emitido advertencias abiertas sobre la postura de Colombia hacia el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales.

El ministro Armando Benedetti señaló en una entrevista que Petro y Trump "se comprometieron a hacer acciones conjuntas" contra el ELN, organización responsable de constantes ataques y secuestros de uniformados tras fallidas negociaciones de paz con el Gobierno colombiano.

La amenaza del ELN y la frontera con Venezuela El ELN mantiene presencia activa en zonas fronterizas, especialmente en el Catatumbo, donde el gobierno ha denunciado que, tras enfrentamientos con la fuerza pública, los guerrilleros suelen retirarse hacia territorio venezolano, aprovechando la porosidad de la frontera de más de 2 200 km compartida por Colombia y Venezuela.

​

​Colombia ha señalado que esa frontera facilita la disputa entre grupos armados por rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, complicando los esfuerzos del Estado para ejercer control efectivo. El ministro Benedetti destacó la necesidad de atacar a los guerrilleros también en su retaguardia, especialmente cuando se refugian tras combates con la fuerza pública.

Diálogo perdido y nuevos esfuerzos

Desde su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar un proceso de paz con el ELN como parte de su política de desmovilización de todos los grupos armados mediante el diálogo. Sin embargo, los diálogos se congelaron tras una ofensiva rebelde en la zona del Catatumbo hace aproximadamente un año, que dejó alrededor de un centenar de muertos y provocó decenas de miles de desplazados, según informes de crisis anteriores de la región.

En diciembre pasado, el ELN impuso un "paro armado" que afectó a civiles en las áreas bajo su dominio, un movimiento que el grupo justificó como respuesta a las supuestas amenazas de intervención de Trump.

Un paso hacia la cooperación

Durante la llamada, Petro también aceptó una invitación de Trump para reunirse en Washington, donde se espera profundizar estos acuerdos y otras áreas de cooperación bilateral. En su intervención tras el diálogo, Petro pidió además restablecer las comunicaciones oficiales entre la Cancillería colombiana y el Departamento de Estado estadounidense, interrumpidas por la renuencia de ambos gobiernos ante los últimos roces diplomáticos.

Aunque persisten diferencias políticas, este acercamiento representa un cambio significativo en la relación bilateral, especialmente en seguridad y lucha contra la violencia armada en la región.