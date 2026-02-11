Senegal: desmantelan una red de pederastia presuntamente vinculada a un ciudadano francés

Publicado por Carlos Dominguez 11 de febrero, 2026

La Policía Nacional de Senegal detuvo a 14 personas vinculadas a una red de explotación infantil que operaba entre el país africano y Francia, según informaron las autoridades el domingo. Las fuerzas del orden senegalesas confirmaron que este operativo se enmarca en una investigación iniciada en el hexágono, el pasado mes de abril, tras la detención de Pierre Robert, un ciudadano francés de 73 años arrestado por un caso relacionado con imágenes de pornografía infantil.

De acuerdo con un comunicado de la policía citado por AFP, la investigación permitió "desarticular un grupo criminal transnacional", cuyos integrantes actuaban coordinadamente entre ambos países. Dentro de esta red, cuatro de los imputados habrían actuado siguiendo las órdenes de Robert, a cambio de recibir transferencias de dinero.

Los detenidos fueron enfrentan cargos por "pedofilia organizada, proxenetismo, violación de menores de 15 años, actos sexuales con personas del mismo sexo y transmisión intencional del VIH/SIDA". Todos son ciudadanos senegaleses.

Como parte de la operación, la policía efectuó registros en varios barrios de Dakar y en la ciudad de Kaolack, situada a unas 125 millas al sureste de la capital.

Una red del terror

Según el diario Le Parisien, desde 2017 Pierre Robert habría creado una red de contactos dentro del entorno de la prostitución entre hombres en el país africano, con el objetivo de atraer a chicos muy jóvenes para convertirlos en buenos pasivos. El ciudadano francés también habría pedido a sus intermediarios que infectaran con VIH a los menores reclutados, para que no tuvieran "vía de escape".

Se estima que muchas de las víctimas eran niños de la calle confiados a escuelas coránicas, especialmente vulnerables porque se les obliga a mendigar solos. El documento oficial citado por AFP señala además que la red habría obligado a menores a participar en "actos sexuales sin protección y grabados" con hombres "en su mayoría seropositivos".

Entre los elementos más impactantes de la investigación, revelados por Le Parisien, Robert habría planeado crear "escuelas del sexo" para "formar" a niños muy pequeños (de entre 3 y 15 años) en prácticas sexuales, con el objetivo de constituir un "vivero" para él y posibles clientes, así como organizar secuestros de menores en Senegal y Marruecos.