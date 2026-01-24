México, único proveedor de petróleo de Cuba tras la captura de Maduro, evalúa cortar los envíos para evitar represalias de la Casa Blanca

Publicado por Joaquín Núñez 23 de enero, 2026

México evalúa dejar de enviarle petróleo a Cuba frente a las posibles represalias de la Administración Trump. Así lo informó Reuters, señalando que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se encuentra reflexionando sobre la situación mientras la Casa Blanca sigue aumentando su presión hacia la isla.

Tras la detención de Nicolás Maduro a principios de enero, los envíos de petróleo venezolano a Cuba se han frenado, dejando a México como el único proveedor de la isla que ya sufría apagones masivos y escasez de energía.

Así lo señaló el presidente Donald Trump el pasado 11 de enero en su cuenta de Truth Social: “Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO! ¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!”.

"Públicamente, Sheinbaum ha dicho que México continuará con los envíos de petróleo a Cuba, afirmando que se basan en contratos a largo plazo y se consideran ayuda internacional. Sin embargo, fuentes de alto rango del Gobierno mexicano han afirmado que la política está siendo objeto de revisión interna, ya que crece la inquietud en el gabinete de Sheinbaum por la posibilidad de que los envíos puedan antagonizar a Trump", informó el citado medio.

"La revisión gubernamental de los envíos de petróleo cubano no se ha informado previamente, y las fuentes solicitaron el anonimato para poder hablar sobre este delicado asunto. Aún no está claro qué decisión final podría tomar el Gobierno mexicano, ya que las fuentes afirman que una suspensión total, una reducción y una continuación total aún están sobre la mesa", añadió.

Además, según Politico, la Administración Trump está analizando nuevas estrategias para presionar al régimen cubano. Luego de hablar con tres fuentes, el medio informó que desde Washington DC se baraja "un bloqueo total a las importaciones de petróleo al país caribeño".