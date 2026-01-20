Cuba busca petróleo en África luego de que EEUU cerrara el grifo de crudo venezolano

Publicado por Diane Hernández 20 de enero, 2026

Cuba ha comenzado a buscar suministros de combustible en África para hacer frente a la creciente crisis energética interna, tras la interrupción del flujo de petróleo procedente de Venezuela, su principal proveedor durante los últimos 25 años, en un contexto de mayor presión de Estados Unidos sobre ambos regímenes aliados.

Según informó el medio independiente 14ymedio, un petrolero con bandera de las Islas Marshall, el Mia Grace, partió este lunes del puerto de Lomé, en Togo, y tiene previsto arribar a La Habana el próximo 4 de febrero. El movimiento fue detectado por el experto en energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, a partir de sistemas de monitoreo marítimo.

De acuerdo con Piñón, el buque tiene una capacidad de 50.000 toneladas, aunque el calado observado sugiere que no está completamente cargado. El especialista estima que podría transportar alrededor de 314.500 barriles de diésel o 280.500 barriles de fueloil, si bien aclaró que no se conoce con certeza la naturaleza exacta del cargamento. "Togo no refina petróleo, pero exporta productos refinados y dispone de una amplia infraestructura logística y de tránsito marítimo", explicó al medio digital.

Compra al contado y sanciones

Piñón indicó que el cargamento podría corresponder a una compra al contado de Cubametales, la empresa estatal cubana encargada de las importaciones y exportaciones de petróleo, a través de un intermediario europeo. Cubametales fue sancionada por Estados Unidos en 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, por facilitar la importación de crudo venezolano a cambio de asistencia en materia de defensa, inteligencia y seguridad al entonces dictador venezolano Nicolás Maduro, hoy depuesto.

Para 14ymedio, la llegada del Mia Grace evidencia cómo el régimen cubano intenta diversificar sus fuentes de suministro energético ante el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y la pérdida del petróleo venezolano, que había sido clave para sostener el sistema eléctrico de la isla.

Trump: "No habrá más petróleo ni dinero para Cuba"

La búsqueda de combustible en África coincide con el reciente anuncio del presidente Trump, quien la semana pasada aseguró que Cuba quedará "sin acceso al petróleo y al dinero" si no alcanza un acuerdo con Washington.

"NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA. ¡CERO! Recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", escribió Trump en su red social Truth Social.

En diciembre, aproximadamente un mes antes de ese anuncio, Estados Unidos confiscó un petrolero con destino a Cuba cuando navegaba frente a las costas de Venezuela, en una operación que se enmarcó en la ofensiva contra los flujos energéticos entre Caracas y La Habana.

Crisis eléctrica y apagones generalizados servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas en gran parte del país. En el horario pico, el déficit alcanzó los 1.943 megavatios (MW), debido a averías en varias centrales termoeléctricas y a la falta de combustible.

​

​Permanecen fuera de servicio unidades clave de las plantas de Mariel, Cienfuegos, Felton (Holguín), Renté (Santiago de Cuba) y Santa Cruz del Norte (Mayabeque). Además, 101 de las más de 150 centrales de generación distribuida están paralizadas por falta de combustible, junto con la patana de Melones.

​

​Funcionarios del régimen dijeron que la afectación eléctrica alcanzaría el 60% del país por periodos prolongados. Mientras tanto, la situación energética dentro de Cuba sigue deteriorándose. Según datos de la Unión Eléctrica (UNE) , en los últimos días elestuvo afectado durante las 24 horas en gran parte del país. En el horario pico, el déficit alcanzó los 1.943 megavatios (MW), debido ay a la falta de combustible.​Permanecen fuera de servicio unidades clave de las plantas de Mariel, Cienfuegos, Felton (Holguín), Renté (Santiago de Cuba) y Santa Cruz del Norte (Mayabeque). Además, 101 de las más de 150 centrales de generación distribuida están, junto con la patana de Melones.​Funcionarios del régimen dijeron que la afectación eléctrica alcanzaría el 60% del país por periodos prolongados.

El apoyo de México no alcanza para sostener el régimen de La Habana

Ni siquiera el respaldo de otros socios, como México, ha logrado aliviar el panorama. En días recientes, el petrolero Ocean Mariner llegó a la isla con 80.000 barriles de crudo procedentes de Veracruz. Según el medio mexicano Animal Político, el Gobierno de Claudia Sheinbaum exportó productos petroleros a Cuba en 2025 por un valor de 10.000 millones de pesos mexicanos (unos 556 millones de dólares), una cifra cuatro veces superior a la del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Pese a ello, la presidenta mexicana aseguró el pasado 7 de enero que "no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente", aunque no presentó cifras concretas.

Un futuro crítico y oscuro

Las semanas previas a la llegada del cargamento africano se perfilan como especialmente difíciles para la población cubana, que enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible y un sistema eléctrico en estado crítico. Analistas coinciden en que, aun si el Mia Grace arriba según lo previsto, el volumen estimado no será suficiente para revertir de manera significativa la crisis energética estructural que atraviesa la isla.