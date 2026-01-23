Trump confirma un despliegue naval "masivo" hacia Irán en medio de crecientes tensiones

Publicado por Sabrina Martin 22 de enero, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que Estados Unidos está enviando una fuerza naval "masiva" en dirección a Irán, aunque subrayó que su preferencia es no tener que emplearla. Las declaraciones se produjeron a bordo del Air Force One, mientras regresaba del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en medio de una creciente tensión tras la represión de manifestaciones por parte de las autoridades iraníes.

Trump explicó que varias naves estadounidenses avanzan hacia la región “por si acaso”, y dejó claro que Washington observa de cerca la evolución de los acontecimientos.

Movimientos confirmados de la Marina de EEUU

Entre los despliegues recientes figura el portaaviones USS Abraham Lincoln, que había operado en el mar de China Meridional y fue visto esta semana navegando hacia la región de Medio Oriente, de acuerdo con datos de seguimiento de buques. Un funcionario de la Marina de Estados Unidos confirmó que el portaaviones y tres destructores que lo acompañan se dirigen hacia el oeste.

A este movimiento se suma el USS George HW Bush, que zarpó la semana pasada desde la Estación Naval de Norfolk, en Virginia. El portaaviones se encuentra actualmente en el océano Atlántico con destino a Europa y, según una publicación en su página oficial de Facebook, realiza ejercicios de fuego real y otras actividades de entrenamiento.