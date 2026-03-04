La UE respalda a España y asegura estar "preparada para reaccionar" si Trump activa represalias

Publicado por Israel Duro 4 de marzo, 2026

La Unión Europea respaldó públicamente a España tras las amenazas económicas vertidas por el presidente Donald Trump ante su negativa a permitir el uso de sus bases en este país. Por boca de uno de sus portavoces, la Comisión Europea aseguró estar "preparada" para defender sus intereses y los de sus países miembros, en contraste con la posición expresada por uno de los motores del organismo transnacional, Alemania, cuyo canciller se mostró crítico con el socialista Pedro Sánchez.

"Nos solidarizamos totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE", advirtió un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, en un comunicado publicado en respuesta a las amenazas de Trump.

"La UE y Estados Unidos concluyeron el año pasado un acuerdo comercial importante", y la Comisión espera que Washington "respete plenamente sus compromisos", dijo el portavoz de la UE. Europa "seguirá trabajando por relaciones comerciales transatlánticas estables, previsibles y mutuamente beneficiosas", insistió.

Serio aviso de Trump

Trump amenazó el martes con romper las relaciones comerciales con España, después de que Madrid se negara a permitir que Washington utilizara dos bases militares estadounidenses situadas en Andalucía (sur) para la guerra contra Irán.

Se trata de la base naval de Rota y de la base aérea de Morón, heredadas de un acuerdo firmado en 1953 entre Estados Unidos y España. Actualmente el uso de las instalaciones se rige por un convenio de cooperación para la defensa entre ambos países, miembros de la OTAN.