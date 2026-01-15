Dinamarca dice que Trump tiene razón sobre la amenaza que representan China y Rusia para Groenlandia

Publicado por Sabrina Martin 15 de enero, 2026

El Gobierno de Dinamarca reconoció que comparte con el presidente Donald Trump y con funcionarios estadounidenses la preocupación por la seguridad de Groenlandia ante el creciente interés de potencias como Rusia y China en el Ártico. Sin embargo, dejó en claro que se opone de manera firme a cualquier escenario en el que Estados Unidos asuma el control del territorio, subrayando que la respuesta debe darse dentro del marco de la cooperación entre aliados.

En una entrevista televisiva, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Rasmussen afirmó que no existe presencia china directa en Groenlandia, pero admitió que algunas de las advertencias planteadas por Trump tienen fundamento. Según el canciller, el Ártico podría dejar de considerarse una región de baja tensión, lo que obliga a Dinamarca y a sus aliados a actuar con mayor atención frente a los cambios geopolíticos en curso.

Como parte de esa respuesta, Rasmussen indicó que Dinamarca ha invertido cerca de 15.000 millones de dólares en el último año para fortalecer sus capacidades en Groenlandia, una medida destinada a reforzar la seguridad del territorio sin alterar su estatus político.

Advertencia sobre la OTAN

A pesar de reconocer las preocupaciones compartidas, el ministro danés fue categórico al rechazar cualquier acción unilateral por parte de Estados Unidos. Señaló que una eventual invasión estadounidense sería incompatible con la alianza atlántica y advirtió que un escenario de ese tipo significaría “el fin de la OTAN”.

“Creemos que nuestro camino a seguir debería ser unir fuerzas. Así que compartimos las preocupaciones en cierta medida, pero no los métodos, si se me permite decirlo así", afirmó.

Críticas desde Washington



Desde Estados Unidos, la exembajadora en Dinamarca, Carla Sands, cuestionó la capacidad de Copenhague para defender eficazmente Groenlandia. Afirmó que tanto Rusia como China buscan activamente establecer posiciones en la región y sostuvo que Dinamarca no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a esas amenazas.