China: el cónclave político arranca con la atención centrada en la economía y la seguridad nacional
Miles de parlamentarios y delegados del gobernante Partido Comunista de todo el país se reúnen durante una semana en Pekín, bajo la supervisión del presidente Xi Jinping, mientras el régimen ha encadenado destituciones de altos cargos, incluidos generales, a medida que se acercaba la cita.
China abrió el miércoles su principal cónclave político anual, conocido como las "Dos Sesiones", en el que se prevé el anuncio de los objetivos de crecimiento de la segunda mayor economía del mundo. En este marco se definirá la hoja de ruta del gigante asiático para 2026 y para los próximos cinco años, así como su presupuesto militar, en un contexto internacional delicado.
Miles de parlamentarios y delegados del gobernante Partido Comunista de todo el país se reúnen durante una semana en Pekín, bajo la supervisión del presidente Xi Jinping, para este evento altamente coreografiado y de gran visibilidad mediática.
Nada queda al azar durante el encuentro, presentado como una muestra de la atención que el Partido Comunista dedica a la población. De acuerdo con AFP, la aprobación de los textos es un ejemplo de ello, ya que la mayoría han sido validados previamente por la cúpula del partido.
Las deliberaciones comenzaron alrededor de las 3:00 pm locales con una sesión solemne de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC), un órgano cuya función principal es formular recomendaciones políticas a los legisladores.
Por otra parte, el régimen ha encadenado destituciones de altos cargos, incluidos generales, a medida que se acercaba la cita.
China destituye a tres generales
En esta ocasión, fue la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC) la que adoptó el lunes medidas de expulsión contra 15 de sus integrantes, entre ellos tres generales retirados: Han Weiguo, Liu Lei y Gao Jin, según dijo la agencia.
No se proporcionó ninguna razón.
Desde que asumió la jefatura del Partido Comunista en 2012, Xi Jinping ha impulsado una intensa campaña anticorrupción tanto en el ámbito civil como en el militar.
En las últimas semanas se produjo la destitución de un influyente general y, además, otro pilar del sistema, la Asamblea Popular Nacional (APN), expulsó la semana pasada a 19 de sus miembros —entre ellos nueve altos cargos militares— sin ofrecer explicación alguna.
Al mismo tiempo, también aprobó la destitución del ministro de Emergencias tras la apertura de una investigación por presunta corrupción.
Agenda económica y de defensa
El jueves se abrirá el periodo de sesiones de la Asamblea Popular Nacional (APN), el parlamento unicameral de 3.000 miembros del país. El primer ministro Li Qiang presentará allí el informe sobre la labor del Gobierno.
De acuerdo con AFP, se prevé que dé a conocer la meta de crecimiento económico, después de que la economía avanzara un 5% a finales de 2025, un indicador clave de la ambición de este país asiático, responsable por sí solo de un tercio del crecimiento mundial.
Los analistas calculan que el objetivo para este año se situará entre el 4,5% y el 5%.
China también debería anunciar ese mismo día su presupuesto anual de defensa, en un momento marcado por numerosos desafíos estratégicos, como las tensiones en el mar de China Meridional y la situación de Taiwán, una isla democrática que reivindica y que ha prometido reincorporar incluso mediante el uso de la fuerza.
Los expertos anticipan un incremento similar al de los últimos años, ligeramente superior al 7% desde 2022.
Atención sobre las tecnologías emergentes y el consumo interno
El cónclave servirá además para aprobar el plan quinquenal 2026-2030, una hoja de ruta que abarca ámbitos como la economía, la tecnología, la defensa y la demografía.
Sus líneas maestras fueron delineadas en octubre por el Comité Central del Partido Comunista, en un documento que promete intensificar los esfuerzos en tecnologías emergentes de vanguardia para transformar la industria y asegurar un crecimiento sólido.
También subraya la necesidad de impulsar el consumo interno para disminuir la dependencia de las exportaciones.
Pese a la dura guerra comercial con Estados Unidos en 2025, antes de la frágil tregua alcanzada en octubre, China registró un superávit comercial histórico de casi $1,2 billones.
No obstante, AFP reportó que el país ha tenido dificultades para recuperar el dinamismo previo a la pandemia de Covid-19 (crecimientos del 6,8% en 2018 y del 6,1% en 2019, según el Banco Mundial), ya que su economía continúa resentida por los efectos prolongados de una profunda crisis inmobiliaria.
Se debilita la actividad industrial
La segunda mayor economía del mundo ha lidiado en los últimos años con una debilidad en la demanda interna y en la inversión, factores que han presionado a su amplio sector industrial.
De acuerdo con AFP, un indicador clave del estado del sector, el índice de gestores de compras (PMI) manufacturero, cayó a 49,0 en febrero, según la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS), por debajo del umbral de 50 puntos que separa la expansión de la contracción.
La cifra descendió desde el 49,3 registrado en enero y también quedó por debajo de la previsión de 49,2 en una encuesta de Bloomberg a economistas.
El estadístico de la NBS, Huo Lihui, atribuyó principalmente la caída a la menor actividad durante las vacaciones del Festival de Primavera, que este año se celebraron íntegramente en febrero.
Los índices de sectores como "textiles, confección y automóviles" se mantuvieron por debajo del punto crítico, lo que indica una actividad de mercado débil, señaló Huo.
Por otra parte, el PMI no manufacturero de China, que mide la actividad en servicios y construcción, se situó en 49,5 en febrero, una ligera mejora respecto a la caída de enero.
"Las actividades económicas se contrajeron al inicio de este año", escribió Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management, en una nota tras conocerse los datos del miércoles.
"La postura de política del Gobierno es flexible este año", añadió Zhang, señalando que espera que el Gobierno impulse moderadamente la inversión para aliviar la presión sobre la economía si la actividad continúa debilitándose en los próximos meses.