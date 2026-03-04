China: el cónclave político arranca con la atención centrada en la economía y la seguridad nacional

Publicado por Carlos Dominguez I afp 4 de marzo, 2026

China abrió el miércoles su principal cónclave político anual, conocido como las "Dos Sesiones", en el que se prevé el anuncio de los objetivos de crecimiento de la segunda mayor economía del mundo. En este marco se definirá la hoja de ruta del gigante asiático para 2026 y para los próximos cinco años, así como su presupuesto militar, en un contexto internacional delicado.

Miles de parlamentarios y delegados del gobernante Partido Comunista de todo el país se reúnen durante una semana en Pekín, bajo la supervisión del presidente Xi Jinping, para este evento altamente coreografiado y de gran visibilidad mediática.

Nada queda al azar durante el encuentro, presentado como una muestra de la atención que el Partido Comunista dedica a la población. De acuerdo con AFP, la aprobación de los textos es un ejemplo de ello, ya que la mayoría han sido validados previamente por la cúpula del partido.

Las deliberaciones comenzaron alrededor de las 3:00 pm locales con una sesión solemne de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC), un órgano cuya función principal es formular recomendaciones políticas a los legisladores.

Por otra parte, el régimen ha encadenado destituciones de altos cargos, incluidos generales, a medida que se acercaba la cita.

China destituye a tres generales Un importante órgano consultivo del sistema comunista chino votó la destitución de tres generales, los más recientes altos mandos en ser apartados de sus funciones, apenas dos días antes de las "Dos Sesiones", informó la agencia estatal Xinhua.



En esta ocasión, fue la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC) la que adoptó el lunes medidas de expulsión contra 15 de sus integrantes, entre ellos tres generales retirados: Han Weiguo, Liu Lei y Gao Jin, según dijo la agencia.



No se proporcionó ninguna razón.



Desde que asumió la jefatura del Partido Comunista en 2012, Xi Jinping ha impulsado una intensa campaña anticorrupción tanto en el ámbito civil como en el militar.



En las últimas semanas se produjo la destitución de un influyente general y, además, otro pilar del sistema, la Asamblea Popular Nacional (APN), expulsó la semana pasada a 19 de sus miembros —entre ellos nueve altos cargos militares— sin ofrecer explicación alguna.



Al mismo tiempo, también aprobó la destitución del ministro de Emergencias tras la apertura de una investigación por presunta corrupción.



Agenda económica y de defensa

El jueves se abrirá el periodo de sesiones de la Asamblea Popular Nacional (APN), el parlamento unicameral de 3.000 miembros del país. El primer ministro Li Qiang presentará allí el informe sobre la labor del Gobierno.

De acuerdo con AFP, se prevé que dé a conocer la meta de crecimiento económico, después de que la economía avanzara un 5% a finales de 2025, un indicador clave de la ambición de este país asiático, responsable por sí solo de un tercio del crecimiento mundial.

Los analistas calculan que el objetivo para este año se situará entre el 4,5% y el 5%.

China también debería anunciar ese mismo día su presupuesto anual de defensa, en un momento marcado por numerosos desafíos estratégicos, como las tensiones en el mar de China Meridional y la situación de Taiwán, una isla democrática que reivindica y que ha prometido reincorporar incluso mediante el uso de la fuerza.

Los expertos anticipan un incremento similar al de los últimos años, ligeramente superior al 7% desde 2022.

Atención sobre las tecnologías emergentes y el consumo interno

El cónclave servirá además para aprobar el plan quinquenal 2026-2030, una hoja de ruta que abarca ámbitos como la economía, la tecnología, la defensa y la demografía.

Sus líneas maestras fueron delineadas en octubre por el Comité Central del Partido Comunista, en un documento que promete intensificar los esfuerzos en tecnologías emergentes de vanguardia para transformar la industria y asegurar un crecimiento sólido.

También subraya la necesidad de impulsar el consumo interno para disminuir la dependencia de las exportaciones.

Pese a la dura guerra comercial con Estados Unidos en 2025, antes de la frágil tregua alcanzada en octubre, China registró un superávit comercial histórico de casi $1,2 billones.

No obstante, AFP reportó que el país ha tenido dificultades para recuperar el dinamismo previo a la pandemia de Covid-19 (crecimientos del 6,8% en 2018 y del 6,1% en 2019, según el Banco Mundial), ya que su economía continúa resentida por los efectos prolongados de una profunda crisis inmobiliaria.