Un buque ruso de gas se hunde frente a Libia tras varias explosiones

Publicado por Williams Perdomo 4 de marzo, 2026

Rusia informó de un supuesto ataque provocó el hundimiento de uno de sus buques transportadores de gas natural licuado en el mar Mediterráneo frente a la costa libia.

La autoridad portuaria libia dijo que el portaaviones ruso, Arctic Metagaz, se hundió después de "explosiones repentinas" al norte del puerto de Sirte.

El barco "sufrió explosiones repentinas seguidas de un incendio masivo, que finalmente provocó su hundimiento completo" el martes por la noche, añadió.

Moscú afirmó que el petrolero había sido atacado por drones navales ucranianos en "un acto de terrorismo internacional y piratería marítima". Por su parte, las autoridades ucranianas no han emitido comentarios sobre el hecho.

Los 30 tripulantes fueron rescatados, según informó Moscú. Dos de ellos sufrieron quemaduras, según informaron los medios estatales rusos, citando al Ministerio de Transporte.