Un informe de Archivo Cuba apunta a posibles capturas de militares cubanos tras la caída de Maduro

Publicado por Virginia Martínez 13 de enero, 2026

Un informe publicado por la organización Archivo Cuba plantea que varios de los militares cubanos encargados de la seguridad personal de Nicolás Maduro habrían sido capturados por fuerzas estadounidenses tras la operación del pasado 3 de enero, en la que el dictador venezolano fue detenido y sacado del país.

El documento, firmado por la investigadora y directora ejecutiva de la ONG, María Werlau, cuestiona el balance oficial de 32 cubanos muertos reconocido por La Habana y sugiere que esa cifra no refleja con precisión el impacto real del ataque sobre el contingente cubano desplegado en Venezuela.

Un contingente de al menos 140 efectivos

Según el informe, los cubanos muertos y heridos formaban parte de un grupo estimado en unos 140 efectivos, pertenecientes principalmente a la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior de Cuba, con apoyo de otras divisiones del mismo organismo y de las Fuerzas Armadas cubanas.

Estos elementos prestaban servicio no solo en el anillo de seguridad inmediato de Maduro, sino también en otras zonas del Fuerte Tiuna y en instalaciones que fueron blanco de los bombardeos estadounidenses.

Archivo Cuba recoge información del periodista venezolano Casto Ocando, radicado en Miami, quien sostiene que las fuerzas estadounidenses tenían instrucciones de neutralizar a los cubanos encargados de impedir la captura de Maduro, incluso mediante el uso letal si era necesario. Según estas fuentes, algunos de estos efectivos habrían tenido órdenes de matar al mandatario para evitar que fuera detenido.

Indicios de heridos y posibles detenidos

El informe señala que las bajas reconocidas por Cuba no coinciden con el perfil esperado del personal de escolta directa, ya que muchos de los fallecidos eran oficiales de inteligencia de alto rango y edad avanzada, lo que sugiere que se encontraban en otras instalaciones y no protegiendo directamente a Maduro.

Archivo Cuba considera probable que haya habido numerosos heridos y posibles capturados, que, según fuentes no oficiales, habrían sido trasladados a la base naval estadounidense de Guantánamo para ser interrogados. No obstante, el paradero de estos militares sigue sin confirmarse oficialmente.

Algunos oficiales habrían sobrevivido al ataque. Entre ellos se menciona al teniente coronel Euclides Bandera, de la Contrainteligencia Militar cubana, quien habría relatado a familiares que se salvó porque "no estaba donde tenía que estar". De acuerdo con medios independientes, Bandera continuaría prestando servicios en Venezuela, con un salario aproximado de 6.000 dólares mensuales.

Una influencia que persiste

Más allá de los hechos del 3 de enero, el informe advierte que no debe subestimarse la capacidad de supervivencia e injerencia del régimen cubano, al que califica como un riesgo político y de seguridad regional con implicaciones globales.

Aunque la operación estadounidense dejó al descubierto la vulnerabilidad de un sistema de seguridad diseñado y supervisado por la inteligencia cubana, la presencia de La Habana en Venezuela sigue siendo significativa. Datos citados por el analista Arturo López-Levy estiman en unas 20.000 personas el personal cubano en el país, incluyendo asesores políticos, médicos y otros funcionarios, además de entre 5.000 y 6.000 militares y agentes de inteligencia. Archivo Cuba matiza estas cifras, pero considera que no pueden ser ignoradas.