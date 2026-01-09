La máxima presión de Trump genera expectativas sobre la liberación de presos políticos en Venezuela

Manifestación en Caracas de venezolanos pidiendo por la liberación de todos los presos políticos AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de enero, 2026

La estrategia de “máxima presión” impulsada por el presidente Donald Trump tras la captura del dictador Nicolás Maduro abrió una fuerte expectativa sobre la liberación masiva de presos políticos en Venezuela, uno de los reclamos centrales de la oposición y la sociedad civil venezolana, de organismos de derechos humanos y de la comunidad internacional.

Sin embargo, al momento en que se publicó este reporte, los resultados concretos son limitados, con solo cinco presos políticos liberados.

El régimen chavista anunció la liberación de un “número importante” de detenidos y presentó la medida como un “gesto” propio, orientado —según su narrativa— a facilitar una transición política. No obstante, organizaciones independientes y familiares de los presos rápidamente pusieron en duda esa versión ante la falta de información verificable y de cifras oficiales claras. Asimismo, según la Casa Blanca, las excarcelaciones se deben a la intensa presión de Washington, que prometió tutelar la transición política en el país sudamericano.

Foro Penal confirma solo cinco excarcelaciones

La ONG Foro Penal, referencia en el monitoreo de presos políticos en Venezuela, confirmó que hasta el momento solo cinco personas han sido excarceladas. Según explicó su director, Alfredo Romero, se trata de cinco ciudadanos españoles, entre ellos la activista Rocío San Miguel, liberados desde centros de detención como El Helicoide y El Rodeo I. Los otros excarcelados son Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona.

Foro Penal advirtió además sobre la circulación de listas no verificadas en redes sociales, que alimentaron expectativas de excarcelaciones masivas sin, aún, sustento oficial. La organización pidió cautela y subrayó que solo dará por válidas aquellas liberaciones que puedan ser confirmadas caso por caso por sus equipos legales o familiares directos.

Mientras tanto, en distintos centros de detención del país, familiares permanecieron durante horas a la espera de información oficial, denunciando retrasos en la emisión de boletas de excarcelación y una persistente falta de transparencia por parte del sistema judicial controlado por el chavismo.

Washington descarta un “gesto” y atribuye el movimiento a la presión de Trump

Sin ningún tipo de rodeos, la Casa Blanca sostuvo que las excarcelaciones no responden a una decisión voluntaria del chavismo, sino a la presión directa ejercida por el presidente Trump tras la captura de Maduro y el endurecimiento del cerco político, económico y diplomático sobre el régimen, ahora liderado por Delcy Rodríguez, quien estaría cooperando con las peticiones de EEUU.

Funcionarios estadounidenses señalaron que este tipo de movimientos forman parte de una dinámica de concesiones forzadas, producto de la pérdida de margen de maniobra del régimen.

El mensaje de María Corina Machado

En medio de la incertidumbre, la líder opositora María Corina Machado se dirigió a los familiares de los presos políticos con un mensaje de respaldo y cautela. Machado afirmó que “la injusticia no va a ser eterna” y remarcó que la lucha continuará hasta que todos los presos políticos sean liberados, no solo un grupo reducido.

Expectativas altas, pero avances limitados

La liberación de cinco prisioneros políticos, en un contexto de máxima presión de Washington, representa un hecho relevante tras años de encarcelamiento injusto y crímenes de lesa humanidad cometidos dentro de los centros de tortura del régimen.

Sin embargo, en Venezuela, donde se estima que cientos de personas siguen detenidas por motivos políticos, organizaciones de derechos humanos insisten en que no puede hablarse de avances reales mientras la gran mayoría continúe tras las rejas y el régimen mantenga el control total del sistema judicial.

Historia en desarrollo