Washington sanciona a cuatro empresas por operar en el sector petrolero de Venezuela

Publicado por Diane Hernández 2 de enero, 2026

Washington sancionó esta semana a cuatro empresas internacionales por operar en el sector petrolero de Venezuela, en una nueva escalada de presión del Gobierno del presidente Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, informó el Departamento del Tesoro.

Las compañías Aries Global Investment Limited, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd y Winky International Limited fueron incorporadas a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su participación en actividades vinculadas a la industria petrolera venezolana.

Además, el Tesoro estadounidense identificó como bienes bloqueados a cuatro buques petroleros: Della y Valiant, ambos con bandera de Hong Kong; Nord Star, con bandera de Panamá; y Rosalind, con bandera de Guinea.

"Estos barcos, algunos de los cuales forman parte de la flota fantasma de Venezuela, continúan proporcionando recursos financieros para sostener al régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro", señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que su cartera continuará aplicando "la campaña del presidente Trump para presionar al régimen de Maduro", reiterando el compromiso de Washington con el endurecimiento de las sanciones económicas.

Las nuevas medidas se producen un día después de que Estados Unidos anunciara sanciones relacionadas con el comercio de drones entre Irán y Venezuela, que incluyeron a 10 personas y entidades acusadas de adquirir drones de diseño iraní y de intentar obtener químicos utilizados en misiles balísticos.

El régimen venezolano ha rechazado reiteradamente las acusaciones de Washington, incluida la afirmación de que Maduro lidera el llamado Cártel de los Soles, vinculado al narcotráfico.

En el marco de esta política, Trump declaró un bloqueo contra los petroleros sancionados que operen desde o hacia Venezuela y ordenó un despliegue ampliado de la Marina estadounidense.

Según datos oficiales, fuerzas de Estados Unidos han realizado al menos 30 ataques contra embarcaciones señaladas por presunto tráfico de drogas, con un saldo de más de 100 muertos.