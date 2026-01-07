El régimen de Maduro envió oro por valor de 5.200 millones de dólares a Suiza
Las exportaciones de oro de Venezuela a Suiza se paralizaron desde 2017, cuando se impusieron las sanciones de la Unión Europea.
Datos aduaneros revelaron que Venezuela transportó oro por un valor de casi 4.140 millones de francos suizos (5.200 millones de dólares) a Suiza durante los primeros años de mandato de Nicolás Maduro.
De acuerdo con los datos, revisado por Reuters, el régimen venezolano envió 113 toneladas métricas del metal precioso a Suiza desde 2013, cuando Maduro asumió el cargo, hasta 2016.
"El oro se originó en el banco central de Venezuela, dijo la emisora suiza SRF, en un momento en que el Gobierno estaba vendiendo oro para apoyar su economía", señaló Reuters.
En ese sentido, el medio de comunicación explicó que las exportaciones de oro de Venezuela a Suiza se paralizaron desde 2017, cuando se impusieron las sanciones de la Unión Europea.
La noticia se conoció luego de que, este lunes, Suiza ordenó la congelación de los activos que Maduro y 36 allegados tienen en el país, pero no dio ninguna información sobre el posible valor o la fuente de dichos fondos.
El dictador enfrenta la Justicia
Pocos minutos más tarde, un escuadrón de la unidad élite Delta Force capturó tanto a Maduro como a su esposa, Cilia Flores, para eventualmente trasladarlos a los Estados Unidos, donde ambos enfrentan cargos tanto de narcotráfico como de otras acusaciones que podrían conllevar penas de 20 años o cadena perpetua.