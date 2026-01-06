Paranoia en el chavismo: una presunta confusión genera caos y tiroteos en Caracas bajo el régimen recién inaugurado de Delcy Rodríguez

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de enero, 2026

Este lunes por la noche se reportaron detonaciones de armas de fuego en Caracas por parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura venezolana de Delcy Rodríguez, cerca del Palacio de Miraflores, luego de que varios drones fueran vistos sobrevolando la ciudad capital. Según se pudo ver en numerosos videos e imágenes publicadas en las redes sociales, tanto miembros del estamento militar como de los colectivos armados abrieron fuego durante un lapso de media hora. Hasta el momento no se han reportado ni heridos ni muertos.

Si bien el tiroteo ha terminado, ningún funcionario de la dictadura se ha pronunciado hasta el momento. Sin embargo, la presencia tanto de militares como de colectivos armados en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, así como en otras zonas aledañas, se mantiene, en medio de un contexto en el que el régimen socialista se encuentra transitando una inestabilidad nunca antes experimentada tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de miembros del Ejército de los Estados Unidos. El reemplazo de Maduro fue la vicepresidenta Rodríguez, quien, según declaró el presidente Donald Trump, liderará por el momento una transición tutelada por su administración.

A pesar de que aún se desconocen los motivos del tiroteo que tuvo lugar en Caracas, diferentes versiones han coincidido en que el incidente habría tenido que ver con la paranoia y confusión del estamento militar chavista, el cual actuó desesperadamente disparando al aire al momento de ver varios drones, al creer que se trataba de otro ataque por parte del ejército estadounidense. Hasta el momento se desconoce si los drones pertenecen a los Estados Unidos o a la dictadura chavista.