Zelenski anuncia que se reunirá con Trump próximamente
El anuncio se produce después de que la última ronda de negociaciones entre los equipos de Washington y Kiev diera como resultado un plan actualizado de 20 puntos para poner fin a la guerra, que se envió a Moscú para que dé su opinión.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este viernes que se reunirá próximamente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, como parte de los esfuerzos para poner fin al conflicto con Rusia.
"Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump, en un futuro próximo. Pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo", indicó Zelenski en sus redes sociales.
">
Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025
El anuncio se produce después de que la última ronda de negociaciones entre los equipos de Washington y Kiev diera como resultado un plan actualizado de 20 puntos para poner fin a la guerra, que se envió a Moscú para que dé su opinión.
Mundo
El papa León XIV hace un llamado a la paz durante la bendición 'Urbi et Orbi'
Víctor Mendoza
La nueva versión de la propuesta auspiciada por Trump prevé congelar el frente y eliminar el requisito de que Ucrania renuncie oficialmente a integrar la OTAN, según avanzó Zelenski a la prensa esta semana.
Conversaciones entre Estados Unidos y Rusia
"Se ha acordado proseguir el diálogo", añadió en una conversación con varios medios, entre ellos AFP.
El jueves, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, dijo que los avances para poner fin al conflicto eran "lentos pero constantes".