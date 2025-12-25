El papa León XIV hace un llamado a la paz durante la bendición 'Urbi et Orbi'

Publicado por Víctor Mendoza 25 de diciembre, 2025

El papa León XIV animó este jueves a Rusia y Ucrania a tener el "valor" de negociar de forma "directa" el final de la guerra en su primera Navidad como papá.

"Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa", dijo en su bendición navideña "urbi et orbi", a la ciudad y el mundo.

Ucrania, invadida por Rusia desde febrero de 2022, espera la respuesta de Moscú al plan actualizado de Estados Unidos para poner fin a la contienda. Las últimas conversaciones directas se produjeron hace medio año.

Según los detalles revelados el miércoles por el presidente Volodimir Zelenski, el plan de Washington para Ucrania propone congelar el frente, y abre la puerta a crear zonas desmilitarizadas.

"Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas", declaró poco antes León XIV en su homilía, durante la misa oficiada en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, reanudando con una tradición que se remonta al pontificado de Juan Pablo II (1978-2005).

En su sermón, el papa destacó la difícil situación en Gaza y mencionó "las tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío".

El pontífice estadounidense y peruano también tuvo palabras para Hispanoamérica y sus líderes, y para los inmigrantes que "recorren el continente americano" en busca de un futuro mejor.

"Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas", declaró tras la misa.

El único país de la región que mencionó en particular fue Haití, para el que pidió "que cese (...) toda forma de violencia y pueda avanzar por el camino de la paz y la reconciliación".