‘Comando Vermelho’: origen, territorios y aliados de una de las narcobandas más peligrosas del mundo

Publicado por Williams Perdomo 29 de octubre, 2025

Brasil llevó adelante el operativo más letal contra el narcotráfico de la historia de Río de Janeiro. El objetivo es debilitar al Comando Vermelho (Comando Rojo), el principal grupo criminal del país que opera en las favelas, barrios populares con alta densidad de población.

El comando se originó a partir de la alianza entre presos comunes y militantes de izquierda que coincidieron en las cárceles durante la dictadura militar brasileña (1964-1985).

De acuerdo con un informe de InSight Crime, las duras condiciones de la prisión de Cândido Mendes, en la isla de Ilha Grande, Río de Janeiro, motivaron a los internos a unirse para sobrevivir dentro del sistema penitenciario. En sus inicios, crearon una milicia de corte izquierdista llamada Falange Vermelha (Falange Roja), pero con el tiempo dejaron de lado esa ideología a medida que se involucraban más en el crimen organizado, siendo finalmente conocida por la prensa como Comando Rojo.

“Desde entonces, se ha convertido en una importante amenaza nacional y transnacional. Si bien aún conserva su base de poder en los barrios más pobres de Río de Janeiro, el Comando Rojo ejerce una gran influencia en las cárceles de todo el país, siendo la región norteña de Amazonas y el estado occidental de Mato Grosso sus bastiones secundarios”, explicó InSight Crime.

Lugares donde tiene presencia



Además, el grupo también tiene presencia en Bolivia, de donde obtiene gran parte de su cocaína y en otras partes de Brasil. Sus enfrentamientos con grupos paramilitares y el Tercer Comando Puro ( TCP ) son una fuente frecuente de violencia en Río.

“El Comando Rojo también está involucrado en una guerra territorial en curso en la región de la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, donde el grupo ha expandido su influencia”, detalló InSight Crime.

El liderazgo del Comando Vermelho



El Comando Vermelho presenta un liderazgo relativamente flexible y se describe más como una red de individuos independientes que como una organización jerárquica controlada por un solo líder. Su estructura se asemeja a un modelo de franquicia, con divisiones locales y redes autónomas que actúan como aliadas.

“Sin embargo, hay jefes destacados dentro de la estructura, entre ellos Luiz Fernando da Costa, alias Fernandinho Beira-Mar, que actualmente se encuentra encarcelado e Isaias da Costa Rodrigues, alias Isaias do Borel, que estuvo en prisión durante más de 20 años hasta su liberación en 2022. Márcio dos Santos Nepomuceno, alias Marcinho V”, es otra figura destacada de la pandilla, y reconocido como uno de sus principales líderes junto con Fernandinho Beira-Mar”, detalló InSight Crime.

Entre tanto, en diciembre de 2014, la policía de Paraguay capturó a Luiz Cláudio Machado, conocido como Marreta, otro prominente dirigente del Comando Rojo, quien permanece preso.

Aunque se encuentra tras las rejas, Fernandinho Beira-Mar ha conservado un gran poder dentro de la organización, y las autoridades continúan investigando las repercusiones de su liderazgo.

Vínculos y rivalidades



El Comando Rojo también ha establecido a lo largo de los años relaciones tanto de colaboración como de rivalidad con otros grupos criminales. Por un lado, en Brasil ha tenido vínculos con organizaciones como el Primer Comando da Capital (PCC) y la Familia del Norte (FDN); sin embargo, muchas de estas alianzas se rompieron y actualmente estos grupos se consideran enemigos, lo que ha generado enfrentamientos violentos en distintas regiones del país.

“Además del PCC, los principales enemigos del Comando Rojo son las milicias compuestas por oficiales activos y retirados de las fuerzas de seguridad, y el grupo criminal con sede en Río, el Tercer Comando Puro, una facción disidente del Tercer Comando (Terceiro Comando), que fue creado por exmiembros disidentes del Comando Rojo”, precisó InSight Crime.

Por otro lado, su red criminal no se limita a Brasil. Se cree que el Comando Rojo mantiene conexiones internacionales, incluyendo vínculos con exmiembros de las FARC en Colombia. Además, estaría implicado en redes de tráfico de drogas: cocaína que proviene de los Andes y marihuana que se transporta desde Paraguay.