Incautan 1,5 toneladas de cocaína en República Dominicana en operación conjunta con EEUU

Publicado por Diane Hernández 28 de noviembre, 2025

Las autoridades de República Dominicana incautaron 1,5 toneladas de cocaína durante una operación coordinada con agencias estadounidenses, informó este viernes AFP.

Según la información difundida, el cargamento fue localizado en una embarcación interceptada en aguas del mar Caribe durante un operativo que involucró a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada dominicana y la Guardia Costera de Estados Unidos. La droga estaba distribuida en numerosos paquetes que fueron trasladados a tierra para su verificación.

Las autoridades indicaron que la embarcación había zarpado desde Sudamérica y que la red de narcotráfico utilizaba rutas marítimas para introducir cargamentos hacia el Caribe con destino final en Estados Unidos y Europa, precisó la AFP.

El operativo dejó varios detenidos, cuyas identidades no fueron reveladas de inmediato por motivos de la investigación. La DNCD señaló que se trató de "una de las mayores incautaciones del año" y reafirmó su cooperación con organismos internacionales para combatir el tráfico transnacional de drogas.

La cocaína decomisada fue entregada al Ministerio Público para los procesos correspondientes y será destruida en los próximos días bajo supervisión judicial.

Las autoridades destacaron que la operación refleja el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia marítima y la coordinación con Estados Unidos, un aliado clave en la lucha contra el narcotráfico en la región.