Guerra Rusia-Ucrania: Marco Rubio ve "avances" en las negociaciones de paz, el Kremlin dice que siguen estancadas en los territorios ocupados

Publicado por Santiago Ospital 3 de diciembre, 2025

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que es el "momento ideal" para que Moscú y Kiev pongan fin a la guerra en Ucrania. "Y si hay alguna forma de salvar la brecha entre ambas partes, somos los únicos en el mundo que podemos hacerlo", aseguró en una entrevista emitida mientras una delegación estadounidense retorna desde Rusia tras una reunión privada con Vladimir Putin.

En conversación con Fox News, Rubio aseguró que se habían "producido avances", pero que todavía "queda mucho por hacer".

El secretario cubano-americano insistió en que Estados Unidos está trabajando desde hace diez meses como mediador, pero que los contendientes son quienes deben poner fin a la guerra: "En última instancia, la decisión depende de ellos. Si deciden que no quieren poner fin a la guerra, esta continuará".

Del lado ruso, aseguró, todo queda en manos del propio presidente: "Solo Putin puede poner fin a esta guerra por parte de Rusia".

Washington se encuentra celebrando reuniones bilaterales con equipos de ambas naciones. La última fue en Moscú, entre el presidente ruso y los emisarios estadounidenses Steve Witkoff, enviado especial para Misiones de Paz, y Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Tan sólo dos días antes, el propio Rubio participó de una reunión con negociadores ucranianos en Florida.

La pregunta clave para la paz, según Rubio

Durante la reciente entrevista, el secretario de Estado explicó algunos de los argumentos por los cuales los dos bandos en pugna deberían llegar a un acuerdo. Por un lado, consideró "poco realista" que Rusia pudiera sostener los esfuerzos bélicos "durante cuatro o cinco años".

Además, señaló que las tropas del Kremlin han perdido terreno: "Si uno compara el mapa de marzo o abril, o incluso mayo, tres meses después de la invasión, con cómo es ahora, los ucranianos han hecho retroceder a los rusos".

"Pero también existe la realidad de que ahora se ha convertido en una guerra de desgaste y, lamentablemente, los rusos han demostrado su disposición a sacrificar 7.000 soldados a la semana", añadió, señalando que los ucranianos tampoco recibirán apoyo estadounidense indefinidamente.

Ahora la pregunta clave, dijo, es: "¿Es posible poner fin a la guerra de una manera que proteja el futuro de Ucrania y que ambas partes puedan aceptar?".

"Eso es lo que estamos tratando de averiguar", aseguró. “Creo que hemos logrado algunos avances, pero aún no hemos llegado a ese punto”.

¿Qué dice el Kremlin sobre las negociaciones?



Para Moscú, la pregunta clave, al menos de momento, parece ser el futuro de los territorios ocupados. Putin declaró la semana pasada en televisión rusa que estaba dispuesto a cesar las hostilidades si las fuerzas ucranianas se retiraban de las zonas que reclama como propias.

Tras la invasión de 2022, Rusia ocupó varias zonas de Ucrania: partes de Donetsk y Lugansk, en el este, y Jersón y Zaporiyia, en el sur. Un 19% del territorio ucraniano, según AFP. La península de Crimea está en manos rusas desde 2014.

"Hubo algunos puntos en los que pudimos ponernos de acuerdo", declaró el principal asesor del Kremlin, Yuri Ushakov. Sin embargo, "el presidente no ocultó nuestra postura crítica, incluso negativa, sobre varias propuestas".

¿Cuándo será la próxima reunión?



Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró en redes sociales que sus representantes se reunirán con colegas europeos, para dialogar sobre la reunión Washington-Moscú y "el componente europeo de la arquitectura de seguridad necesario".

Tras aquel encuentro, sus delegados "comenzarán los preparativos para una reunión con los enviados del presidente Trump". "Como siempre, Ucrania trabajará de manera constructiva en pos de una paz real", añadió.

Un alto funcionario de Kiev indicó a AFP que el próximo encuentro a dos caras podría celebrarse en Bruselas, Bélgica. Se celebraría el miércoles.

Allí, se presentaría al bando ucraniano una nueva versión del plan de paz de 28 puntos dado a conocer el mes pasado. Hoja de ruta habría sufrido varias modificaciones tras el ida y vuelta con ambos lados.