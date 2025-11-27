Putin dice que cesará los combates si Ucrania se retira de los territorios reclamados por Moscú

Publicado por Santiago Ospital 27 de noviembre, 2025

Vladimir Putin declaró estar dispuesto a ordenar un cese al fuego en la Guerra de Ucrania si Kiev se retira de las zonas que Rusia reclama como propias. Las palabras del presidente ruso se conocen en medio de un proceso de negociación, mediado por Washington, para poner fin al conflicto que se arrastra ya más de tres años.

"Si las fuerzas ucranianas se retiran de los territorios que controlan, cesaremos los combates", sostuvo Putin durante una conferencia de prensa transmitida por televisión. "Si no lo hacen, entonces tendremos que lograrlo usando medios militares".

Aunque el mandatario no precisó a qué regiones ucranianas se refería, su país ocupa ahora varias zonas de Ucrania: partes de Donetsk y Lugansk, en el este, y Jersón y Zaporiyia, en el sur.

Tras la invasión de febrero de 2022, Rusia revindicó la anexión de aquellas cuatro regiones como propias. La posesión rusa de Donetsk y Lugansk formaba parte del plan original de 28 puntos, filtrado a la prensa, a pesar de que las tropas de Moscú no tomaron las regiones por completo.

El borrador fue alterado posteriormente en conversaciones entre delegaciones ucranianas y estadounidenses. Kiev anunció en los últimos días que había aceptado los "términos fundamentales" del acuerdo. A finales de esta semana, equipos de ambos países se volverán a reunir para continuar dialogando.

Durante la rueda de prensa de este jueves, Putin sostuvo también que quería dialogar con Estados Unidos el reconocimiento del Dombás y la península de Crimea, en manos rusas desde 2014. Esta última también figuraba como posesión rusa en el plan de 28 puntos.

El mandatario recibirá en Moscú, quizás a inicios de la semana que viene, al enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Así lo anunció Donald Trump a inicios de la semana, asegurando que solo quedaban "unos pocos puntos de desacuerdo" para resolver.

Trump también sostuvo que él mismo estaba dispuesto a reunirse con Putin y su par ucraniano, Volodimir Zelenski, pero solamente "cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea FINAL o esté en sus etapas finales".