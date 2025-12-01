Rubio califica de “muy productiva” la reunión con la delegación ucraniana en Florida y anuncia un viaje de Witkoff a Moscú esta semana

Publicado por Agustina Blanco 30 de noviembre, 2025

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, calificó de "muy productivas" las conversaciones mantenidas este domingo con una delegación ucraniana en Florida, en un esfuerzo inicial por avanzar hacia un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto con Rusia, aunque advirtió que "aún queda mucho trabajo por hacer".

🚨 BREAKING: Sec. Marco Rubio just finished MASSIVELY productive peace talks with Ukraine in Florida — and they’ll be negotiating with RUSSIA this week 🔥



Steve Witkoff will soon be en route to Moscow



President Trump’s all-star team is pushing for peace at incredible pace! 🇺🇸 pic.twitter.com/e29Mh0YyJ7 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 30, 2025

Las discusiones, que se extendieron por más de cuatro horas, no se limitaron a un posible alto el fuego, sino que abarcaron también la prosperidad a largo plazo para Ucrania, según señaló Rubio.

"Hay muchos factores en juego y otra parte involucrada que deberá integrarse a la ecuación", señaló a los periodistas, aludiendo al Kremlin.

Anunció, además, que las gestiones continuarán esta semana con el viaje a Moscú del enviado especial Steve Witkoff, tras contactos previos con autoridades rusas que han permitido a Washington "entender bastante bien sus puntos de vista".

El secretario de Estado también señaló que se “mantienen realistas sobre la dificultad que esto representa, pero al mismo tiempo, optimistas”.

Por su parte, el secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, quien lideró la delegación de Kiev, señaló a través de X: “Tenemos directrices y prioridades claras: salvaguardar los intereses ucranianos, garantizar un diálogo sustantivo y avanzar sobre la base de los avances logrados en Ginebra. Estamos trabajando para garantizar una paz real para Ucrania y garantías de seguridad fiables y a largo plazo”.