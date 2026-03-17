Afganistán: el régimen talibán acusan a Pakistán de matar a 400 personas en un centro médico de Kabul

Publicado por Carlos Dominguez I afp 17 de marzo, 2026

El Ejército de Pakistán bombardeó la capital afgana el lunes por la noche, en un ataque que, según afirmó este martes el Gobierno talibán, dejó más de 400 muertos en un centro para personas con adicciones en Kabul. Islamabad, por su parte, rechazó tajantemente esta acusación.

"El balance no es definitivo; las operaciones de búsqueda continúan, pero tenemos unos 400 muertos y más de 200 heridos", declaró el portavoz del Ministerio de Salud afgano, Sharafat Zaman. El portavoz adjunto del Gobierno, Hamdullah Fitrat, ofreció la misma cifra.

Aunque estas cifras no han sido verificadas de manera independiente, periodistas de AFP aseguran haber visto al menos una treintena de cuerpos y decenas de heridos en dicho centro médico durante la noche.

Pakistán: los ataques fueron "precisos, deliberados y profesionales"

Por su parte, el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, calificó las acusaciones afganas de "totalmente infundadas".

"No se atacó ningún hospital, ningún centro de rehabilitación de drogadictos ni ninguna instalación civil", escribió Tarar en la red social X, donde aseguró que el Ejército llevó a cabo seis ataques "precisos, deliberados y profesionales".

Las tensiones entre ambos países llevan meses en aumento. Pakistán sostiene que Afganistán da refugio a combatientes del movimiento de los talibanes paquistaníes (TTP), responsables de atentados mortales en su territorio, algo que las autoridades afganas niegan.