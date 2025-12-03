Putin amenaza a Europa antes de reunirse durante cinco horas con Steve Witkoff y Jared Kushner

Publicado por Joaquín Núñez 2 de diciembre, 2025

Vladimir Putin aseguró que Rusia está lista para pelear una guerra con Europa en caso de ser agredida. El líder ruso realizó estas declaraciones durante su participación en un foro de inversión en Moscú. Allí, también acusó a los líderes europeos de intentar sabotear las negociaciones de paz que se están llevando a cabo con Estados Unidos para terminar la guerra en Ucrania.

"No planeamos luchar contra Europa, ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa quiere luchar contra nosotros y empieza a hacerlo, estamos listos ahora mismo", señaló Putin en el citado foro.

La declaración tuvo lugar horas antes de participar de una reunión con una delegación estadounidense, compuesta por Steve Witkoff, enviado especial de los Estados Unidos para Misiones de Paz, y por Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump y una pieza clave para la política exterior de Donald Trump en su primer mandato.

El encuentro entre Putin, Witkoff y Kushner duró aproximadamente cinco horas, en las que se discutieron las condiciones necesarias para terminar con la guerra que comenzó en febrero de 2022.

Yuri Ushakov, principal asesor de política exterior del Kremlin, declaró que están dispuestos a aceptar algunas ideas de la Administración Trump, aunque remarcando que había problemas con algunos puntos: "Pudimos ponernos de acuerdo en algunas cosas, y el presidente se lo confirmó a sus interlocutores. Otras cosas provocaron críticas, y el presidente tampoco ocultó nuestra actitud crítica e incluso negativa hacia una serie de propuestas. Pero lo principal es que se produjo un debate muy útil".

Además, Ushakov señaló que no habían llegado a ningún compromiso específico, ni acordaron una nueva cumbre entre Putin y Trump.

Las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos vieron avances significativos en los últimos días de noviembre. En efecto, Ucrania aceptó los términos fundamentales de la última propuesta de la Casa Blanca para ponerle fin al conflicto. La misma incluye una división clara de los territorios y garantías de seguridad para Ucrania, aunque todavía faltan confirmar detalles clave.