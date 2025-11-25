Ucrania asegura que aceptó los "términos fundamentales" de la propuesta de acuerdo de paz de EEUU

Ucrania dijo el martes que ha aceptado los"términos centrales" de la propuesta de acuerdo de paz de Estados Unidos para poner fin a su guerra con Rusia.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, publicó en X: "Apreciamos las productivas y constructivas reuniones celebradas en Ginebra entre las delegaciones ucraniana y estadounidense, así como los firmes esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra.

"Nuestras delegaciones alcanzaron un entendimiento común sobre los términos centrales delacuerdo discutido en Ginebra. Ahora contamos con el apoyo de nuestros socios europeos en nuestros pasos ulteriores. Esperamos organizar una visita del presidente de Ucrania a EEUU en la fecha más temprana posible en noviembre para completar los pasos finales y llegar a un acuerdo con el presidente Trump."

Un funcionario estadounidense confirmó el martes a NewsNation que Ucrania ha aceptado los elementos centrales de la propuesta de paz, a falta de concretar algunos detalles, informó el medio The Hill.

Delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y aliados europeos clave se reunieron en Ginebra durante el fin de semana para discutir el plan de 28 puntos que Estados Unidos propuso la semana pasada.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró a última hora del lunes que "la lista de pasos necesarios para poner fin a la guerra puede llegar a ser viable." Añadió que planeaba discutir cuestiones pendientes "sensibles" con Trump.

