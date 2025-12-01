Steve Witkoff viaja a Moscú en un momento clave de las negociaciones de paz en Ucrania

Publicado por Joaquín Núñez 30 de noviembre, 2025

Steve Witkoff viaja a Rusia en un momento clave en las conversaciones para terminar la guerra con Ucrania. El actual enviado especial de los Estados Unidos para Misiones de Paz partirá a Moscú el lunes, apenas horas después de reunirse con los negociadores ucranianos en Florida. Del encuentro también participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y Jared Kushner, quien fue clave para la política exterior de Donald Trump en su primer mandato.

Fox News fue el primer medio en informar sobre el viaje de Witkoff, sin precisar si se reunirá con Vladimir Putin o Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. El diplomático de la Casa Blanca ya se reunió con el presidente ruso en abril, cuando conversaron sobre la posibilidad de un alto el fuego.

Los últimos días de noviembre han dejado avances significativos en las conversaciones de paz para terminar la guerra que comenzó en febrero del 2022. En efecto, Ucrania aceptó los términos fundamentales de la última propuesta de la Casa Blanca para ponerle fin al conflicto. La misma incluye una división clara de los territorios y garantías de seguridad para Ucrania, aunque todavía faltan confirmar detalles clave.

Sobre del encuentro de Witkoff, Rubio y Kushner con funcionarios ucranianos, el secretario de Estado declaró que "aún queda mucho trabajo por hacer", aunque destacó el creciente optimismo entre las partes.

A su vez, el secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, quien lideró la delegación de Kiev, se expresó al respecto en su cuenta de X: “Tenemos directrices y prioridades claras: salvaguardar los intereses ucranianos, garantizar un diálogo sustantivo y avanzar sobre la base de los avances logrados en Ginebra. Estamos trabajando para garantizar una paz real para Ucrania y garantías de seguridad fiables y a largo plazo”.