León XIV pide a Turquía ser "un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos"

Publicado por Carlos Dominguez 27 de noviembre, 2025

El papa León XIV instó este jueves a Turquía a desempeñar un papel "estabilizador" en un contexto mundial "fuertemente conflictivo", en el inicio del primer viaje al extranjero de su pontificado, que también lo llevará a Líbano.

Llegado a Ankara poco después del mediodía, el papa fue recibido en el palacio presidencial por el jefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, con los himnos del Vaticano y de Turquía, además de salvas de cañón.

"Señor presidente [Erdogan], que Turquía sea un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera" afirmó el pontífice.

Turquía es un actor destacado en la volátil geopolítica de Oriente Medio y se implica también en las negociaciones entre Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra iniciada con la invasión rusa en febrero de 2022.

León XIV alabó al país como "un puente entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa y una encrucijada de culturas y religiones". No obstante, según AFP, advirtió de que la homogeneización del país, con apenas un 0,1% de cristianos entre 86 millones de habitantes, "representaría un empobrecimiento".

Por su parte, Erdogan aseguró que Turquía no permite la "discriminación" y que no ven "las diferencias culturales, religiosas y étnicas como una fuente de división, sino de enriquecimiento".

"Turquía, donde un 99% de los ciudadanos son musulmanes, alienta el respeto a todas las confesiones, también las comunidades cristianas", aseguró.

Un viaje previsto por el papa Francisco

A bordo del avión que lo llevó de Roma a Ankara, el pontífice explicó a los 80 periodistas que lo acompañaban su impaciencia por este viaje previsto para su predecesor, el papa Francisco, fallecido en mayo. "Esperaba este viaje con mucha ilusión por lo que significa para los cristianos, aunque también es un bonito mensaje para el mundo entero", declaró.

A su llegada, el papa cruzó una capital tomada por las fuerzas de seguridad hasta el mausoleo de Mustafa Kemal Ataturk, el fundador de la Turquía moderna y símbolo de la República laica.

En los últimos años, el estatus laico del país se ha visto cuestionado por el auge del nacionalismo religioso y la politización de símbolos como la basílica de Santa Sofía de Estambul, convertida en mezquita en 2020. Pese a ello, el Vaticano busca mantener el diálogo con Ankara, que considera clave para la paz en la región.

La Santa Sede reconoce el esfuerzo realizado por Turquía para acoger en su territorio a más de 2,5 millones de refugiados, en su gran mayoría sirios, según las autoridades.