La ofensiva antinarco de EEUU en el Caribe deja ya al menos 70 muertos tras un nuevo ataque

La guerra contra las drogas se intensifica en el Caribe AFP

Publicado por Diane Hernández 7 de noviembre, 2025

Un nuevo ataque estadounidense contra una presunta lancha dedicada al tráfico de drogas en el mar Caribe dejó este jueves tres personas muertas, informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Con este hecho, el número total de fallecidos en la ofensiva naval de Washington contra el narcotráfico en aguas internacionales asciende ya a al menos 70, según cifras oficiales.

El Pentágono explicó que las operaciones comenzaron a principios de septiembre, cuando Estados Unidos empezó a dirigir ataques a embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y en el Pacífico oriental.

Otro ataque en aguas internacionales

De acuerdo con Hegseth, la nueva acción militar se llevó a cabo en aguas internacionales y estuvo dirigida contra "una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada". El funcionario difundió imágenes aéreas del ataque a través de la red social X, donde se observa una lancha navegando antes de explotar en llamas tras el impacto.

"Tres narcoterroristas masculinos -que estaban a bordo de la embarcación- murieron", señaló Hegseth en su mensaje, sin ofrecer más detalles sobre la identidad de las víctimas ni el lugar exacto del ataque.

Con este balance, el Pentágono informó que el país ha destruido al menos 18 naves desde el inicio de la campaña, entre ellas 17 barcos y un semisumergible.

"Si siguen traficando drogas, los mataremos"

El jefe del Pentágono defendió la ofensiva con un tono contundente, luego de diversas críticas de organizaciones internacionales que han advertido que estos operativos podrían equivaler a "ejecuciones extrajudiciales", incluso si los blancos estuvieran vinculados a redes de narcotráfico.

"A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos", declaró Hegseth, reafirmando que las operaciones continuarán hasta "eliminar la amenaza".

El mensaje, difundido desde Washington, busca reafirmar la política impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha adoptado un enfoque militar en su estrategia antinarcóticos en América Latina.