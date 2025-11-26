La Justicia peruana condena al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por corrupción

Publicado por Diane Hernández 26 de noviembre, 2025

El expresidente peruano Martín Vizcarra fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por recibir sobornos de más de 710.000 dólares durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014, antes de ser jefe de Estado.

La sentencia marca un nuevo capítulo en la prolongada crisis política peruana, dejando al exmandatario de 62 años como el cuarto expresidente en prisión simultánea en la última década.

La resolución fue dictada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Fernanda Ayasta, quien señaló que Vizcarra "cometió actos ilícitos aprovechando su cargo… condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero", refirió la agencia AFP. La Fiscalía había solicitado una pena de hasta 15 años.

Además, el Juzgado concluyó que sea inhabilitado por 9 años de ejercer cargo público y deberá pagar una multa de 730 días, lo que equivale a unos 30.000 dólares.

Vizcarra, quien llegó al poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y se presentó ante el país como un férreo defensor de la lucha anticorrupción, escuchó la sentencia sin mostrar reacción. Durante el juicio, iniciado en octubre de 2024, insistió en su inocencia y denunció una persecución política. El exmandatario pasó 22 días en prisión preventiva este año por riesgo de fuga antes de continuar el proceso en libertad.

Con esta decisión, Vizcarra se suma a la lista de expresidentes peruanos hoy recluidos: Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, reflejo de un escenario político marcado por escándalos de corrupción, inestabilidad y desconfianza ciudadana.

La defensa del exmandatario anunció que apelará el fallo.