Mansiones, carros, aviones y joyas: EEUU incauta bienes a Maduro valorados en $700 millones en un nuevo golpe a la tiranía venezolana
La fiscal general, Pam Bondi, confirmó que Washington confiscó activos valorados en 700 millones de dólares vinculados al dictador.
Estados Unidos asestó un nuevo golpe contra el dictador venezolano Nicolás Maduro. La fiscal general, Pam Bondi, confirmó que Washington confiscó activos valorados en 700 millones de dólares vinculados al líder chavista, apenas seis días después de que se duplicara la recompensa por su captura, que ahora asciende a 50 millones de dólares.
Entre las propiedades incautadas figuran una mansión en República Dominicana, una granja de caballos, dos aviones privados, joyas, dinero en efectivo y nueve vehículos de lujo. Bondi calificó la operación en curso como un golpe directo al crimen organizado y describió a Maduro como un jefe mafioso que dirige redes criminales internacionales.
Acusaciones de vínculos con narcotráfico y crimen transnacional
La fiscal general señaló que el régimen venezolano mantiene relaciones con organizaciones como el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa, implicadas en el tráfico de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. Estas actividades, advirtió, representan una amenaza directa para la seguridad nacional y reflejan un patrón de violencia y corrupción que ha impactado tanto dentro como fuera de Venezuela.
Una campaña que viene de años atrás
A pesar de estas medidas, Maduro ha logrado mantener el control de Venezuela, incluso tras las cuestionadas elecciones de 2024, rechazadas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros Gobiernos democráticos como fraudulentas.
Respuesta desde Caracas al incremento de la recompensa
El régimen chavista desestimó el incremento de la recompensa contra Maduro y acusó a Washington de utilizar el caso con fines políticos. No obstante, desde el Departamento de Justicia se ha dejado claro que las acciones continuarán hasta que Maduro rinda cuentas ante la justicia y se desmantele la red criminal que lo respalda.