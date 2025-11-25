La Administración Trump teme que el régimen cubano asesine a Maduro si intenta huir de Venezuela

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de noviembre, 2025

El medio Axios reveló este lunes que funcionarios de la Administración de Donald Trump aseguraron que el presidente desea que el dictador venezolano Nicolás Maduro abandone voluntariamente el poder sin que los Estados Unidos se vean en la necesidad de usar la fuerza militar, pero que dentro de su equipo se teme que el régimen de Cuba decida ejecutarlo a través de sus asesores en Venezuela si Maduro termina renunciando.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la administración republicana teme que este escenario pueda ocurrir ante lo crucial que resulta la dictadura socialista de Venezuela para la estabilidad del régimen castrista en el poder. Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999, Venezuela ha sido el principal sostén económico de La Habana y una de las razones principales por las que la tiranía comunista que gobierna en la isla caribeña se mantiene a pesar de las numerosas crisis que ha venido experimentando a lo largo de estas últimas décadas.

Trump tendría planeado hablar directamente con Maduro

En otra parte de su artículo, Axios reveló que Trump les habría dicho a sus asesores más cercanos que tiene planeado hablar directamente con Maduro, a pesar de que su administración lo haya designado como el líder de una organización terrorista. De acuerdo con varios funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato, Trump tendría asumida esta postura ante el hecho de que en este instante su gobierno no tiene planes de asesinar o capturar a Maduro, enfatizando en que esto podría cambiar en cualquier instante. “Nadie está planeando entrar y dispararle o capturarlo… por ahora. No diría que nunca, pero ese no es el plan en este momento. Mientras tanto, vamos a volar barcos que transportan drogas. Vamos a detener el narcotráfico”, dijo un funcionario.

El medio también explicó que actualmente no se ha planteado una fecha para la posible llamada entre Trump y Maduro, con varios funcionarios asegurando que nadie sabe lo que el mandatario republicano planea decirle al dictador socialista. “Maduro es un narcoterrorista. Siempre empiece con esa palabra si quiere reflejar el pensamiento del presidente. Los diplomáticos nos dicen que Maduro va a decir: ‘Confía en mí. Tendré nuevas elecciones en tres años. Pueden venir y quedarse con todo el petróleo. Dejaré de enviarlo a Rusia’. Ha dicho cosas así durante muchos años y nunca cumple sus promesas. Por eso los diplomáticos dicen que debemos ser escépticos”, dijo uno de los funcionarios.