Un diplomático chino amenaza con decapitar a la primera ministra japonesa por sus comentarios sobre Taiwán

Publicado por Sabrina Martin 10 de noviembre, 2025

Un diplomático chino provocó indignación en Japón tras amenazar con decapitar a la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, en respuesta a sus declaraciones sobre la situación en Taiwán. El mensaje fue publicado por el cónsul general de China en Osaka, Xue Jian, en la red social X y posteriormente eliminado, pero llevó al Gobierno japonés a presentar una protesta formal ante Pekín.

En su publicación, Xue escribió: “Ese cuello inmundo que irrumpió por su cuenta... no me queda más remedio que cortárselo sin dudarlo un instante. ¿Estás preparada para eso?”. El comentario apareció luego de que Takaichi advirtiera en el Parlamento que un eventual bloqueo o ataque de China contra Taiwán podría representar una amenaza directa a la supervivencia de Japón, dada su proximidad geográfica a la isla.

Japón exige medidas disciplinarias

El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, calificó las declaraciones del diplomático como “sumamente inapropiadas” y confirmó que Tokio presentó una queja formal ante el régimen chino. Kihara señaló además que Xue ya había realizado múltiples comentarios incendiarios en el pasado y urgió a Pekín a tomar medidas disciplinarias.

Aunque el mensaje fue borrado, el Gobierno japonés sostiene que este tipo de expresiones exceden los límites del comportamiento diplomático y agravan las tensiones bilaterales entre las dos mayores economías de Asia.

Pekín respalda al diplomático y critica a Tokio

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China evitó condenar a su funcionario y, en cambio, defendió sus palabras. El portavoz Lin Jian declaró que los comentarios de Xue respondían a las afirmaciones “erróneas y peligrosas” de Takaichi sobre Taiwán, acusando a Japón de “negarse a asumir sus responsabilidades históricas”. También advirtió a Tokio que no interfiera en los asuntos internos de China.