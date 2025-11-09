Bolivia y EEUU restablecerán sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores

Publicado por Víctor MendozaEmmanuel Alejandro Rondón 8 de noviembre, 2025

Tras la estrepitosa caída de la izquierda boliviana en las elecciones presidenciales, el país andino y Estados Unidos restablecerán sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, rotas desde 2008, según anunciaron este sábado el presidente boliviano, Rodrigo Paz, y el subsecretario de estado estadounidense, Cristopher Landau.

"Vamos a establecer esas relaciones", afirmó el mandatario centroderechista en una declaración junto al representante del Gobierno del presidente Donald Trump, quien precisó que se reanudarán "a nivel de embajadores, como siempre debería de ser".

Hace 17 años, el expresidente socialista Evo Morales expulsó durante su primer mandato al máximo representante diplomático de Estados Unidos, acusándole de apoyar "un complot de la derecha". Washington, en reciprocidad, hizo lo mismo.

Morales gobernó ininterrumpidamente Bolivia durante tres períodos presidenciales (2006-2019), a menudo violando la constitución y persiguiendo a disidentes de su gobierno. Asimismo, fue un aliado directo de dictaduras socialistas regionales como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Los críticos denunciaron atropellos contra el sector privado, la prensa y violaciones de derechos humanos durante su gestión.

Con Paz, Bolivia apunta a un liderazgo mucho más alineado a los valores de la Administración Trump, reconociendo a líderes conservadores regionales como el presidente Javier Milei o la líder venezolana María Corina Machado.

Recientemente, Paz hizo una defensa abierta del libre mercado en su cuenta en 'X' como modelo económico para su gobierno: "Para desarticular el Estado tranca, la economía debe girar en torno a la gente. Por eso, nuestro programa 'Capitalismo para todo' busca reorganizar el país, priorizando la producción y potenciando a sus regiones con el 50/50, que propone descentralizar los recursos fiscales a mitades entre el Estado y las regiones. No será una tarea fácil; es un reto muy difícil que nos trazamos".

Este artículo contiene información de AFP