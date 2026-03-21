Los Thunder, campeones de la NBA, cancelan su visita a la Casa Blanca por "calendario"

Los jugadores de los Oklahoma City Thunder celebran la victoria en las Finales de la NBA 2025 Alonzo Adams-Imagn Images/Sipa USA / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 21 de marzo, 2026

(AFP) Los actuales campeones de la NBA, los Oklahoma City Thunder, no visitarán la Casa Blanca durante su estancia en Washington para enfrentarse a los Wizards el sábado, alegando un problema de "calendario", según informó The Athletic el viernes.

"Hemos estado en contacto con la Casa Blanca y agradecemos la comunicación que hemos mantenido, pero el calendario simplemente no encajaba", declaró el Thunder a The Athletic en un comunicado.

El equipo no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la AFP.

Los equipos campeones de la NBA han visitado la Casa Blanca desde que los Boston Celtics viajaron en 1963, mientras que los Celtics de 2024 fueron los últimos en hacerlo, con el entonces presidente Joe Biden, en noviembre.

El tema de las visitas de los equipos triunfadores a la Casa Blanca ha adquirido una carga política en los últimos años.