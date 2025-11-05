Golpe de timón judicial en Bolivia: anulan la condena contra Jeanine Áñez y ordenan su liberación

Publicado por Diane Hernández 5 de noviembre, 2025

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de 10 años de prisión impuesta a la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de haber tomado el poder de manera irregular tras la crisis política de 2019, y ordenó su liberación inmediata, tras determinar vulneraciones al debido proceso.

"Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía de 10 años", informó el presidente del tribunal, Romer Saucedo, quien precisó que Áñez deberá ser sometida a un juicio de responsabilidades, procedimiento reservado a los exmandatarios y que requiere la autorización del Congreso, según recogió la AFP.

Saucedo explicó que la decisión se basó en la constatación de "vulneraciones al ordenamiento legal vigente y a los derechos de los cuales ella goza", precisó la agencia.

Áñez, de 58 años, permanecía recluida desde 2021 en una prisión de La Paz, tras ser condenada en 2022 por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, en el caso conocido como 'Golpe II'.

Hasta el momento, la exmandataria no se pronunció oficialmente, aunque el martes escribió en la red X: "Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó", como parte de un extenso mensaje.

La decisión del Tribunal Supremo deberá ser comunicada a un juez de La Paz para tramitar formalmente su salida del penal.

Contexto político y judicial

Jeanine Áñez asumió la presidencia en noviembre de 2019, tras la escapada de Evo Morales en medio de protestas y denuncias de fraude electoral. Su llegada al poder fue respaldada por las Fuerzas Armadas y la oposición, mientras que el oficialismo la calificó de "golpista".

Durante su breve mandato, los enfrentamientos de la policía con los seguidores de Morales dejaron 36 personas muertas, según la Defensoría del Pueblo.

El oficialismo había impulsado otro proceso en su contra por esas muertes, ocurridas en Senkata y Sacaba, aunque la justicia lo rechazó argumentando que debía seguirse también por la vía del juicio de responsabilidades.