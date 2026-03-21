Los Pistons vencen a los Warriors y se clasifican para los playoffs de la NBA

De'anthony Melton (Golden STate Warriors), contra los Detroit Pistons AP / Cordon Press .

Publicado por Víctor Mendoza 21 de marzo, 2026

(AFP) Los Detroit Pistons vencieron el viernes 115-101 a los Golden State Warriors de locales y se clasificaron por segunda temporada consecutiva a los playoffs de la NBA.

Detroit, que pisó los playoffs en cuatro ocasiones en los últimos 15 años, se clasificó este viernes en temporadas consecutivas por primera vez desde las temporadas 2007-2008 y 2008-2009.

Los Pistons no pudieron contar con su principal figura, Cade Cunningham, quien fue diagnosticado con un pulmón colapsado luego de golpe recibido el partido frente a los Washington Wizards.

Jalen Duren fue la figura del local en el Little Caesars Arena, en Detroit, con 23 puntos y seis rebotes, mientras que el armador Dannis Jenkins aportó 20 puntos y ocho asistencias.

"Trato de hacer mi juego y nada más", dijo Jenkins. "Quiero ayudar lo más que pueda mientras nuestros compañeros están ausentes".

Los Golden State Warriors siguen penando debido a múltiples ausencias, como la de su estrella, Stephen Curry, fuera de las canchas desde el 30 de enero por una lesión en la rodilla derecha.

El brasileño Gui Santos fue titular en el equipo de la Bahía de San Francisco. Disputó 30 minutos en los que anotó 13 puntos y sirvió cinco asistencias.

Los Knicks sobreviven en Brooklyn

Los New York Knicks respondieron defensivamente en los minutos finales y lograron imponerse 93-92 a los Brooklyn Nets en el Barclays Center, en Brooklyn (Nueva York).

El dominicano Karl-Anthony Towns fue la figura de los Knicks con un doble-doble de 26 puntos y 15 rebotes pese a estar lejos del equipo en las últimas horas por motivos personales.

El experimentado entrenador Mike Brown, de los Knicks, llegó a 500 triunfos en su carrera en la NBA, mientras que su equipo amplía a 14 la racha de triunfos consecutivos sobre sus vecinos Nets.

Los Knicks suman cinco triunfos al hilo y siguen terceros en la Conferencia Este, con 46 victorias y 25 derrotas, detrás de los líderes, Detroit Pistons (51-19) y de los segundos, los Boston Celtics (47-23).