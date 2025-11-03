Brasil: las autoridades publican el prontuario criminal de los 115 muertos en el megaoperativo policial de Río de Janeiro
De acuerdo con las autoridades, más del 95% de los fallecidos mantenía vínculos comprobados con la organización criminal Comando Vermelho, que domina gran parte del tráfico de drogas en el estado y opera en varias regiones del país.
Las autoridades de Brasil publicaron los nombres y antecedentes de los 115 muertos identificados durante la reciente megaoperación policial en los complejos de Alemão y Penha. Se trató, según el Gobierno de Río de Janeiro, del mayor golpe contra el Comando Vermelho en los últimos años.
De acuerdo con las autoridades, más del 95% de los fallecidos mantenía vínculos comprobados con la organización criminal que domina gran parte del tráfico de drogas en el estado y opera en varias regiones del país.
"Las investigaciones indican que el 95% de los muertos tenían vínculos comprobados con el Comando Vermelho y el 54% eran de otros estados, incluidos jefes de organizaciones criminales de Pará, Bahía, Amazonas, Goiás, Maranhão y Espírito Santo, entre otros", explicó la Polícia Civil de Río de Janeiro.
"Dos de los delincuentes aún no han sido identificados por carecer de huellas dactilares, registros dentales o ADN. Los equipos de la Policía Civil han estado trabajando ininterrumpidamente desde el martes 28 de octubre", señalaron las autoridades.
">
🚨 Megaoperação Contenção - 28/10/2025— Polícia Civil RJ (@PCERJ) November 3, 2025
❌ 113 presos e 117 criminosos neutralizados.
-ASSISTA AOS VÍDEOS NO CARROSSEL ACIMA E VEJA TODOS OS IDENTIFICADOS-
➡️ As investigações apontam que 95% dos mortos tinham ligação comprovada com o Comando Vermelho e 54% eram de outros… pic.twitter.com/XhDvyDAy3i
La operación
La lista completa de los 115 muertos identificados y sus antecedentes, según el informe oficial divulgado por la Policía Civil de Río de Janeiro:
- Adailton Bruno Schmitz da Silva – 5 anotaciones penales (asociación al tráfico) y 5 registros de incidencia con orden de detención
- Adan Pablo Alves de Oliveira – anotación penal (homicidio) con orden de detención, señalado como jefe del CV en Goiás
- Aleilson da Cunha Luz Junior – 3 registros como adolescente infractor
- Alessandro Alves de Souza – 2 anotaciones penales (posesión de drogas y delito de tránsito)
- Alessandro Alves Silva – no posee anotaciones penales
- Alessandro Martins Moreira de Oliveira – 1 anotación penal (asociación al tráfico de drogas) y un registro de incidencia con orden de detención
- Anderson da Silva Severo – 15 anotaciones penales con orden de detención
- André Luiz Ferreira – 1 anotación penal con orden de detención por organización criminal
- Arlen João de Almeida – anotación penal (robo) con orden de detención por Pará
- Brendon César da Silva Souza – 3 anotaciones penales y 11 registros de incidencia
- Bruno Almeida de Oliveira – anotación penal (tráfico de drogas y posesión de arma) con orden de detención por Bahía
- Bruno Correa da Costa – anotación penal y registro de incidencia (tráfico de drogas) con 3 órdenes de detención por Pará
- Bruno dos Santos Raimundo – anotación penal (homicidio, tráfico de drogas, receptación y corrupción de menores) con orden de detención
- Carlos Eduardo Santos Felício – sin registro de incidencia en Río
- Carlos Henrique Castro Soares da Silva – 3 anotaciones penales y 4 registros de incidencia con orden de detención
- Cauãn Fernandes do Carmo Soares – sin registro de incidencia
- Célio Guimarães Júnior – un registro como adolescente infractor
- Cleideson Silva da Cunha – anotación penal y 3 órdenes de detención (homicidio, tráfico de drogas y robo) por Amazonas
- Cleiton Cesar Dias Mello – anotación penal (tráfico de drogas, porte ilegal de arma, receptación) con orden de detención
- Cleiton Souza da Silva – 6 anotaciones penales (tráfico de drogas, asociación al tráfico y homicidio) con orden de detención y señalado como jefe del CV en Cabo Frío
- Cleys Bandeira da Silva – anotación penal (tráfico de drogas) y 2 registros de incidencia (tráfico de drogas y porte ilegal de arma)
- Daniel Barros da Silva – 2 anotaciones penales y 9 registros de incidencia (robo, homicidio y tráfico de drogas) en Pará
- Danilo Ferreira do Amor Divino – anotación penal y registro de incidencia, señalado como jefe del CV en Feira de Santana, Bahía
- Diego dos Santos Muniz – registro de incidencia por homicidio en Espírito Santo
- Diogo Garcez Santos Silva – 3 registros de incidencia (asociación al tráfico de drogas) y señalado como jefe del CV en Bahía
- Diogo Souza Nunes – anotación penal (hurto)
- Douglas Conceição De Souza – 3 anotaciones penales con orden de detención, señalado como jefe en Amazonas
- Douglas Henrique Simões Da Costa – anotación penal (tráfico de drogas, asociación al tráfico y robo) en Pará
- Eder Alves De Souza – anotación penal (tráfico de drogas, porte de arma y corrupción activa) con orden de detención
- Edione Dos Santos Dias – 4 anotaciones penales y cuatro registros de incidencia
- Edson De Magalhães Pinto – registro de incidencia (homicidio contra un policía) en Pará con orden de detención
- Eliel Castro De Jesus – anotaciones penales (tráfico de drogas y lesiones corporales) en Pará
- Emerson Pereira Solidade – jefe del CV en Minas Gerais, con 2 órdenes de detención
- Erick Vieira De Paiva – anotación penal (homicidio y amenaza) con monitoreo electrónico
- Evandro Da Silva Machado – 3 anotaciones penales (tráfico, receptación y robo) con orden de detención
- Fabian Alves Martins – anotación penal con 3 órdenes de detención por Espírito Santo
- Fabiano Martins Amancio – 3 anotaciones penales y 4 registros de incidencia (tráfico de drogas, hurto y violación colectiva)
- Fabio Francisco Santana Sales – jefe del CV en Feira de Santana, Bahía
- Fabricio dos Santos da Silva – registro de incidencia (receptación)
- Felipe da Silva – 3 anotaciones penales (tráfico de drogas, robo y homicidio) con orden de detención
- Fernando Henrique dos Santos – jefe del CV en Goiás con orden de detención
- Francisco Machado dos Santos – anotación penal (hurto, robo y homicidio) con 2 órdenes de detención por Amazonas
- Francisco Myller Moreira da Cunha – anotación penal (homicidio) y 7 registros de incidencia, jefe del CV en Amazonas
- Francisco Nataniel Alves Gonçalves – 7 anotaciones penales y 4 registros de incidencia con orden de detención
- Francisco Teixeira Parente – proceso penal por organización criminal con 3 órdenes de detención
- Gabriel Lemos Vasconcelos – sin anotación penal
- Gilberto Nascimento da Rocha – anotación penal (homicidio, robo y tráfico de drogas) con orden de detención por Pará
- Gustavo Souza de Oliveira – 3 registros como adolescente infractor
- Hercules Salles de Lima – no posee anotaciones penales
- Hito José Pereira Bastos – anotación penal por asociación al tráfico, 3 registros en Amazonas y 1 en Pará
- Jean Alex Santos Campos – registro como adolescente infractor con orden de aprehensión
- Jeanderson Bismarque Soares de Almeida – 3 anotaciones penales (porte ilegal de arma, tráfico de drogas y amenaza a agente de seguridad)
- Jonas de Azeredo Vieira – anotación penal (homicidio) y orden de detención, prófugo desde 2023
- Jonatha Daniel Barros da Silva – 2 anotaciones penales (tráfico de drogas y homicidio) y 9 registros en Pará
- Jônatas Ferreira Santos – anotación penal (homicidio) en Bahía con orden de detención
- Jorge Benedito Correa Barbosa – anotación penal (robo)
- Jorge Santos dos Anjos – anotación penal (tráfico de drogas y homicidio) con orden de detención por Amazonas
- José Paulo Nascimento Fernandes – 11 anotaciones penales y 7 registros de incidencia con orden de detención
- Josigledson de Freitas Silva – registros de incidencia (tráfico de drogas y organización criminal) con orden de detención por Ceará
- Juan Marciel Pinho de Souza – no posee antecedentes penales
- Kauã de Souza Rodrigues da Silva – sin anotación penal
- Kauã Teixeira dos Santos – cinco registros como menor infractor
- Keven Vinicius Sousa Ramos – anotación penal (tráfico de drogas, receptación y posesión de arma) con orden de detención por Goiás
- Kleber Izaias dos Santos – anotación penal (robo) con orden de detención por Pará
- Leonardo Fernandes da Rocha – 9 anotaciones penales (receptación, porte ilegal de arma, tráfico de drogas, homicidio) con orden de detención
- Luan Carlos Dias Pastana – anotación penal (homicidio y tráfico de drogas) con 2 órdenes de detención por Pará
- Luan Carlos Marcolino de Alcântara – 4 anotaciones penales y 3 órdenes de detención por Ceará
- Lucas Alves Araujo – 2 anotaciones penales y una orden de detención por Goiás
- Lucas da Conceição – anotación penal (porte de arma y receptación) con 2 órdenes de detención, jefe del CV en Maranhão
- Lucas da Silva Lima – 8 registros de incidencia (tráfico de drogas) en Pará con orden de detención
- Lucas Guedes Marques – 2 anotaciones penales con orden de detención
- Luciano Ramos Silva – 2 anotaciones penales y 2 registros de incidencia
- Luiz Carlos de Jesus Andrade – orden de detención de Bahía
- Luiz Claudio da Silva Santos – sin anotación penal
- Luiz Eduardo da Silva Mattos – sin anotación penal
- Maicon Pyterson da Silva – 5 anotaciones penales y 7 registros de incidencia, liberado en 2019
- Maicon Thomaz Vilela da Silva – 4 anotaciones penales con orden de detención
- Marcio da Silva de Jesus – registro como adolescente infractor (tráfico de drogas)
- Marcos Adriano Azevedo de Almeida – 6 anotaciones penales y 10 registros de incidencia con orden de detención
- Marcos Antonio Silva Junior – sin anotación penal
- Marcos Aurelio Amaral Carreira – anotación penal en Pará
- Marcos Vinicius da Silva Lima – jefe del tráfico de drogas en Goiás con orden de detención
- Marllon de Melo Felisberto – 2 anotaciones penales y 8 registros de incidencia
- Maxwel Araújo Zacarias – 10 anotaciones penales con orden de detención
- Michel Mendes Peçanha – registro como adolescente infractor
- Nailson Miranda da Silva – 3 anotaciones penales (tráfico de drogas, homicidio y robo) con orden de detención
- Nelson Soares dos Reis Campos – 2 anotaciones penales y 3 registros de incidencia con orden de detención
- Rafael Correa da Costa – jefe del tráfico en Pará con orden de detención
- Rafael de Moraes Silva – no consta información
- Ricardo Aquino dos Santos – anotación penal en Bahía con dos órdenes de detención
- Richard Souza dos Santos – 2 anotaciones penales y 3 registros de incidencia (liberado en 2024)
- Robson da Silva Monteiro – anotación penal (robo, tráfico de drogas y homicidio) con orden de detención por Pará
- Rodolfo Pantoja da Silva – anotación penal y dos registros de incidencia por Santa Catarina
- Ronald Oliveira Ricardo – sin anotación penal
- Ronaldo Julião Da Silva – no posee anotaciones penales
- Rubens Lourenço Dos Santos – anotación penal con orden de detención por Bahía
- Tarcisio Da Silva Carvalho – anotación penal (robo, tráfico de drogas y homicidio) en Bahía
- Tiago Neves Reis – sin anotación penal
- Vanderley Silva Borges – 2 anotaciones penales (tráfico de drogas) con 4 órdenes de detención
- Victor Hugo Rangel De Oliveira – 13 anotaciones penales y 16 registros de incidencia con 4 órdenes de detención
- Vitor Ednilson Martins Maia – 4 anotaciones penales (tráfico de drogas, homicidio y violación)
- Wagner Nunes Santana – 2 anotaciones penales (amenaza y lesiones corporales) y 4 registros de incidencia con orden de detención
- Waldemar Ribeiro Saraiva – anotación penal (porte ilegal de arma, tráfico de drogas y asociación al tráfico) en Amazonas
- Wallace Barata Pimentel – anotación penal (homicidios de dos policías penitenciarios) con 3 órdenes de detención por Pará
- Wellington Brito dos Santos – 5 registros como adolescente infractor
- Wellington Santos de Jesus – anotación penal (tráfico de drogas) en Bahía
- Wellinson de Sena dos Santos – sin anotación penal
- Wendel Francisco dos Santos – sin anotación penal
- Wesley Martins e Silva – anotación penal (tráfico de drogas) y registros como jefe del CV en Pará
- William dos Santos Barbosa – 2 anotaciones penales (homicidio) con orden de detención por Bahía
- Willian Botelho de Freitas Borges – anotación penal
- Yago Ravel Rodrigues Rosario – sin anotación penal
- Yan dos Santos Fernandes – sin anotación penal
- Yure Carlos Mothé Sobral Palomo – anotación penal
- Yuri dos Santos Barreto – 2 anotaciones penales y 3 registros de incidencia (posesión de granadas caseras)