Brasil: las autoridades publican el prontuario criminal de los 115 muertos en el megaoperativo policial de Río de Janeiro

Publicado por Williams Perdomo 3 de noviembre, 2025

Las autoridades de Brasil publicaron los nombres y antecedentes de los 115 muertos identificados durante la reciente megaoperación policial en los complejos de Alemão y Penha. Se trató, según el Gobierno de Río de Janeiro, del mayor golpe contra el Comando Vermelho en los últimos años.

De acuerdo con las autoridades, más del 95% de los fallecidos mantenía vínculos comprobados con la organización criminal que domina gran parte del tráfico de drogas en el estado y opera en varias regiones del país.

"Las investigaciones indican que el 95% de los muertos tenían vínculos comprobados con el Comando Vermelho y el 54% eran de otros estados, incluidos jefes de organizaciones criminales de Pará, Bahía, Amazonas, Goiás, Maranhão y Espírito Santo, entre otros", explicó la Polícia Civil de Río de Janeiro.

"Dos de los delincuentes aún no han sido identificados por carecer de huellas dactilares, registros dentales o ADN. Los equipos de la Policía Civil han estado trabajando ininterrumpidamente desde el martes 28 de octubre", señalaron las autoridades.

La operación Brasil llevó adelante el operativo más letal contra el narcotráfico de la historia de Río de Janeiro. El objetivo es debilitar al Comando Vermelho (Comando Rojo), el principal grupo criminal del país que opera en las favelas, barrios populares con alta densidad de población.



La lista completa de los 115 muertos identificados y sus antecedentes, según el informe oficial divulgado por la Policía Civil de Río de Janeiro:

