El OCDH exige a Cuba declarar emergencia sanitaria ante la grave crisis epidemiológica del país

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exigió este miércoles al régimen de Cuba que declare una emergencia sanitaria nacional ante lo que calificó como una "grave situación epidemiológica" que afecta a centenares de miles de personas en la isla.

Según el organismo, el país enfrenta simultáneamente al menos tres epidemias -dengue, chikungunya y oropouche- que han provocado un rápido deterioro del sistema de salud, marcado por la falta de recursos médicos, medicamentos y capacidad hospitalaria.

Crisis sanitaria y colapso del sistema

"El pueblo cubano no puede seguir viviendo entre la basura, la enfermedad y el abandono", advirtió el OCDH en un comunicado, en el que describe una crisis sanitaria alarmante caracterizada por la prevalencia de enfermedades infecciosas y una incapacidad estructural del sistema de salud para ofrecer diagnósticos y tratamientos adecuados.

Los afectados reportan síntomas severos como fiebre alta, dolores musculares y articulares, ictericia, vómitos, diarreas y erupciones cutáneas. La situación es especialmente crítica entre niños, ancianos y personas privadas de libertad, según el observatorio.

La escasez de insumos médicos y reactivos de laboratorio, sumado a la falta de medicamentos básicos, ha obligado a muchos cubanos a recurrir a mercados informales o a donaciones para obtener tratamientos. "Esta situación refleja un colapso en la provisión de servicios de salud y aumenta el riesgo de fallecimientos, sobre todo en grupos vulnerables", revela el informe.

Falta de datos y temor a acudir a hospitales

El OCDH también señala que el diagnóstico real de la epidemia es incierto, debido a que muchas personas evitan acudir a los centros de salud, conscientes de la falta de recursos y de la precariedad hospitalaria.

"Nadie sabe exactamente hasta dónde llega la gravedad del problema, salvo por la cantidad de personas enfermas en barrios, escuelas y centros de trabajo", indicaron fuentes médicas citadas por la organización.

El observatorio especifica que la ausencia de diagnósticos adecuados y la falta de medidas de contención agravan la propagación de las enfermedades, prolongan el sufrimiento de los pacientes y aumentan la mortalidad.

Reclamo de medidas urgentes al régimen OCDH reclamó al Gobierno cubano reconocer públicamente la magnitud de la crisis y declarar el estado de emergencia sanitaria, además de atender la acumulación de basura, la escasez de agua potable y la malnutrición que afectan a amplios sectores de la población.

​La organización también criticó que, en medio de la crisis, el régimen mantenga la exportación de productos biotecnológicos y personal médico, mientras los hospitales del país carecen de equipos e insumos esenciales.

​"No es posible seguir ocultando esta catástrofe sanitaria bajo el silencio oficial ni disfrazarla de 'dificultades coyunturales'", señaló el OCDH, que pidió al Gobierno destinar los recursos de empresas estatales como BioCubaFarma y Gaesa (ambos conglomerados del régimen) a reconstruir la infraestructura hospitalaria y atender las necesidades internas de la población.

Esto ocurre mientras la isla comunista enfrenta una profunda crisis económica, la peor en 30 años, que ha provocado escasez de alimentos, medicinas, combustibles y una creciente inflación, sumado al recrudecimiento de la represión por parte del régimen a los ciudadanos y la falta de libertades que vive Cuba.