EEUU e Israel están cerca de cerrar el acuerdo de paz para Gaza impulsado por Trump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de septiembre, 2025

Luego de que el presidente Donald Trump dijera este domingo que un acuerdo de paz para Gaza se encuentra en “etapas finales”, con Israel y Hamás al tanto de las negociaciones, el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff, Jared Kushner y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mantuvieron una reunión y ahora EEUU e Israel están “muy cerca” de un entendimiento sobre el plan de Trump para terminar con la guerra en el enclave.

La información fue filtrada por un alto funcionario estadounidense a Axios, que también informó que aún falta el visto bueno de Hamás.

“Los países árabes fueron fantásticos para trabajar en esto. Hamás viene con ellos. Tienen gran respeto por el mundo árabe”, dijo Trump más temprano. “El mundo árabe quiere la paz, Israel quiere la paz y Bibi quiere la paz”.

“Si logramos esto, será un gran día para Israel y para Oriente Medio. Será la primera oportunidad de paz real en Oriente Medio. Pero primero tenemos que lograrlo”, sentenció el mandatario.

A senior U.S. official said that following the talks between Witkoff and Kushner and Netanyahu, the U.S. & Israel are very close to an agreement on Trump’s plan to end the war in Gaza. Hamas still needs to agree, the official added https://t.co/dypklAzht9 — Barak Ravid (@BarakRavid) September 29, 2025

¿Qué dice el borrador de acuerdo?

Según Axios, el esquema de acuerdo —un “plan de 21 puntos” elaborado por Witkoff y Kushner con insumos de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Francia y el Reino Unido— combina diversas propuestas discutidas el último año y se apoya en principios como: alto el fuego permanente; liberación de todos los rehenes en 48 horas; retirada gradual de Israel de toda Gaza; liberación de prisioneros palestinos; gobernanza posguerra sin Hamás mediante un mecanismo internacional-árabe con presencia de la Autoridad Palestina (AP) y un gobierno tecnocrático local; fuerza de seguridad mixta (palestinos y efectivos de países árabes/musulmanes); financiación regional para administración y reconstrucción; desarme de Hamás y desmilitarización (incluidos túneles); amnistía para miembros que renuncien a la violencia y salvoconducto para quien no lo haga; sin anexiones en Cisjordania ni Gaza; y una ruta creíble hacia la estadidad palestina condicionada a reformas en la AP.

¿Qué sigue sin resolverse?

Persiste, por ahora, dos brechas entre Washington y Jerusalén: la firmeza y carácter vinculante de la cláusula de desarme de Hamás, y el rol que ocupará la Autoridad Palestina en Gaza. Netanyahu, de acuerdo con Axios, ha calificado la participación de la AP como “línea roja”, aunque las partes han negociado enmiendas al texto en los últimos días.

Hamás, mientras tanto, afirmó este domingo que no ha recibido nuevas propuestas de los mediadores qataríes y egipcios y que las conversaciones están suspendidas desde el fallido atentado contra su liderazgo en Doha hace tres semanas.

“Hamás reafirma su disposición a estudiar cualquier propuesta que reciba de los mediadores con plena positividad y responsabilidad, de manera que preserve los derechos nacionales de nuestro pueblo”, señaló.

A pesar del comunicado, los mediadores árabes informaron que el grupo terrorista podría estar dispuesto a aceptar el acuerdo planteado por EEUU.