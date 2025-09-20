El Gobierno de Portugal reconocerá a Palestina como Estado este domingo

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de septiembre, 2025

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal anunció en un comunicado este viernes que el Gobierno portugués reconocerá a un Estado palestino este domingo 21 de septiembre, sumándose a otros gobiernos europeos que han tomado el mismo paso en las últimas semanas. El Gobierno de Portugal añadió que la Declaración Oficial de Reconocimiento de un Estado palestino tendrá lugar antes de la Conferencia de Alto Nivel que se celebrará en la Organización de las Naciones Unidas.

Lejos de tratarse de una sorpresa, lo cierto es que la decisión del Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro se veía venir, luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Paulo Rangel, comentara durante una visita al Reino Unido a principios de semana que Portugal estaba considerando seriamente reconocer un Estado palestino. En su visita a Londres, Rangel mantuvo un encuentro con su homóloga británica, Yvette Cooper, en el que declaró que hasta los momentos “no ha habido ningún hecho que fuese a interferir en ese camino hacia el reconocimiento”.

Un proceso “en marcha”

De igual forma, Rangel comentó que el proceso para el reconocimiento se encontraba “en marcha” y que el Gobierno portugués mostraría “progresos” concretos la próxima semana. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Portugal detalló que el Gobierno de Montenegro presentará ante la ONU una condena formal contra los ataques llevados a cabo por Israel en Qatar contra la delegación del grupo terrorista Hamás, los cuales tuvieron lugar la semana pasada y dejaron un saldo de al menos seis muertos.

El Gobierno portugués inició el pasado 31 de julio el proceso de consultas tanto con los diferentes grupos parlamentarios como con el presidente del país, Marcelo de Sousa. Dicha acción tuvo lugar luego de que varios países europeos solicitaran el reconocimiento global del Estado palestino y condenaran las acciones bélicas ejecutadas por las Fuerzas Armadas de Israel contra la población palestina.