Bélgica anunció que reconocerá a Palestina como estado en la próxima Asamblea General de la ONU

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de septiembre, 2025

El gobierno de Bélgica anunció este lunes que reconocerá a Palestina como Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, sumándose de esta forma a otra serie de países que han tomado el mismo paso. “¡Palestina será reconocida por Bélgica en la sesión de la ONU! Y se están imponiendo firmes sanciones contra el gobierno israelí”, escribió en su cuenta de X el ministro de Relaciones Exteriores belga, Maxime Prevot, quien es conocido por tener posturas críticas contra el gobierno de Israel y su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

La decisión tomada por el gobierno belga sigue la línea marcada inicialmente por el gobierno de Francia, luego de que su presidente, Emmanuel Macron, anunciara el pasado julio que su país reconocería oficialmente a un estado palestino en la reunión de la ONU que se celebrará del 9 al 23 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Desde el anuncio de Macron, más de una docena de naciones de Occidente han pedido a otros tomar la misma medida.

Amenazas a su propio gobierno

El anuncio de Prevot tuvo lugar luego de que el ministro amenazara el pasado lunes con bloquear varias iniciativas de socios del gobierno belga si algunos de los partidos que lo conformaban seguían impidiendo que Bruselas reconociera a Palestina como Estado y mostrara una posición más firme y crítica contra el gobierno israelí por sus acciones durante la guerra en Gaza contra el grupo terrorista Hamás.

“Si no hay un tono más firme dentro del gobierno con respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno israelí, o si no se toman medidas a favor del reconocimiento de Palestina, se avecina una crisis importante”, comentó Prevot durante una entrevista con el diario De Standaard. De igual forma, el ministro explicó que “No puedo imaginar que Bélgica se una al pequeño club de países que no reconocen a Palestina”, para luego augurar que “si perdemos el tren, la imagen internacional de Bélgica se verá afectada”.