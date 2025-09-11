La izquierda impide guardar un minuto de silencio por Charlie Kirk en el Parlamento Europeo

Publicado por Alejandro Baños 11 de septiembre, 2025

Los legisladores de izquierda del Parlamento Europeo bloquearon la posibilidad de que se guardase un minuto de silencio en memoria de Charlie Kirk, asesinado mientras ofrecía un evento en Utah, al comienzo del pleno de este jueves.

Charlie Weimers, eurodiputado perteneciente al partido conservador sueco Sweden Democrats, aseguró que la izquierda impidió que se rindiese tributo a Kirk y señaló a Roberta Metsola -presidenta del Parlamento Europeo- por no permitirlo.

"Descanse en paz, Charlie Kirk. Desgraciadamente, la presidenta de izquierda no nos permitió honrar su memoria", dijo el europarlamentario conservador sueco.

Weimers fue el promotor de la iniciativa.

Un portavoz de Metsola dijo a POLITICO que la solicitud de guardar un minuto de silencio "debe proceder de un grupo político para que se celebre al inicio de la sesión. Si hay una solicitud, por supuesto que se puede hacer en octubre".

Además, afirmó que a Weimers "se le permitió una moción de orden al respecto".

Kirk fue asesinado este miércoles mientras ofrecía un evento en la Utah Valley University, ubicada en Orem (Utah). Tras responder a un asistente, el activista conservador fue alcanzado en el cuello con un disparo que acabó con su vida.