ANÁLISIS: Así es la vida de lujo de los líderes de Hamás en Qatar

Publicado por Leandro Fleischer 11 de septiembre, 2025

El reciente ataque israelí en Doha, capital de Qatar, contra la cúpula de Hamás, ha puesto en el centro de la escena la vida privilegiada que llevaban los líderes del grupo terrorista palestina en este país del Golfo, según informó el medio israelí Ynet.

Qatar se ha consolidado como un hogar clave para Hamás, especialmente tras el inicio de la guerra desatada después de la masacre del 7 de Octubre, según un asesor del líder de la organización, Ismail Haniyeh -eliminado por Israel en 2024-, citado por la BBC.

Cabe destacar que muchas voces críticas acusan a Qatar, aliado de la organización terrorista Hermandad Musulmana y acusado de financiar el terrorismo islámico a nivel global, de encubrir su accionar contra Occidente al hacer de mediador entre Israel y Hamás.

Aproximadamente 1.000 miembros de Hamás, junto con sus familias, residen en Doha, alojados en viviendas proporcionadas por el Gobierno qatarí. Los líderes de alto rango, como Khalil al-Hayya, Zaher Jabarin, Mohammad Darwish y Musa Abu Marzouk, disfrutaban de un trato preferencial, ocupando villas exclusivas que reflejan su estatus dentro de la organización. Por su parte, exprisioneros y equipos de seguridad fueron instalados en apartamentos proporcionados por las autoridades qataríes.

Esta infraestructura de alojamiento no sólo ofrece comodidad, sino también una sensación de inmunidad. Hasta el ataque, los líderes de Hamás se movían con relativa libertad entre Doha, El Cairo y Estambul, donde mantenían oficinas, según indicó el Wall Street Journal. Esta movilidad, combinada con la hospitalidad qatarí, había convertido a Doha en una ciudad refugio para la cúpula de la organización, permitiéndoles operar sin las restricciones que enfrentaban en otros lugares, como Teherán, de donde trasladaron recientemente sus actividades.

Un estilo de vida bajo amenaza



El ataque israelí, parte de la operación Cumbre de Fuego, según Ynet, ha roto esta percepción de seguridad. La villa atacada, que según fuentes israelíes albergaba una reunión de alto nivel de Hamás, sufrió daños severos. Aunque el grupo terrorista afirmó que sus líderes escaparon segundos antes del bombardeo tras una advertencia, la organización confirmó la muerte de figuras cercanas, como el hijo de Khalil al-Hayya, Imam, y el jefe de su oficina, Abu Bilal, junto con tres escoltas y un policía qatarí.

La falta de pruebas concretas sobre la supervivencia de los líderes mencionados ha generado dudas, pero también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de su posición en Qatar.

Antes del ataque, los líderes de Hamás vivían en un entorno que combinaba lujo y protección. Las villas asignadas a los altos cargos no sólo eran un símbolo de estatus, sino también un espacio para planificar y coordinar actividades políticas y operativas. Sin embargo, el bombardeo ha cambiado esta dinámica. Según la BBC, el ataque podría sacudir los arreglos que permitían a Hamás operar con tal libertad en Doha, rompiendo la ilusión de una ciudad impenetrable.

Reacciones y consecuencias



El ataque no sólo ha afectado a Hamás, sino que también ha generado tensiones internacionales. El primer ministro qatarí, Mohammed al-Thani, acusó a Israel de perpetrar un acto "terrorista” con un arma no detectada por los radares, posiblemente misiles lanzados desde el Golfo Pérsico, según AP.

La llegada de líderes regionales, como el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, y las próximas visitas del príncipe heredero jordano y saudí, reflejan un intento de mostrar solidaridad con Qatar tras el ataque, señaló Ynet.

En Israel, fuentes de seguridad expresaron escepticismo sobre el éxito del ataque en eliminar a los líderes de Hamás, aunque destacaron que logró infundir miedo, demostrando que “no hay lugar donde puedan esconderse”, indicó Ynet. Mientras tanto, Hamás insiste en que el ataque fue un “fracaso rotundo” y que sus líderes siguen vivos, una afirmación respaldada por fuentes en el Golfo, pero aún sin pruebas concluyentes.

Un cambio de paradigma



La vida de lujo y seguridad que los líderes de Hamás disfrutaban en Qatar, con villas exclusivas y el respaldo del Gobierno local, se encuentra ahora bajo escrutinio. El ataque, según Ynet, no sólo ha dañado una villa, sino que ha fracturado la confianza de Hamás en Doha como un refugio seguro. Este evento podría forzar a la organización a replantear su presencia en Qatar y buscar nuevos destinos, mientras la región observa cómo se desarrollan las consecuencias diplomáticas y estratégicas de esta acción.

El ataque israelí también parece ser un mensaje a Qatar para que deje de apoyar el terrorismo.