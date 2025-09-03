Tragedia en Portugal: al menos 15 muertos y 18 heridos tras descarrilar un histórico funicular

Los bomberos asisten a la escena donde el funicular quedó destruidoAP / Cordon Press

Publicado por Agustina Blanco 3 de septiembre, 2025

Un mortal accidente sacudió la capital portuguesa este miércoles cuando el emblemático Funicular de Glória, uno de los transportes turísticos más antiguos de Lisboa, se descarriló durante la hora punta, dejando al menos 15 personas muertas y 18 heridas, cinco de ellas en estado grave.

El funicular, inaugurado en 1885 y declarado monumento nacional en 2002, conecta la plaza de los Restauradores en el centro de la ciudad con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, un trayecto de 265 metros que atrae a miles de turistas y residentes cada año. Además, cuenta con una capacidad para 43 pasajeros. El vehículo estaba lleno en el momento del siniestro, que ocurrió en horas de la tarde.

Los servicios de emergencia, incluyendo más de 20 ambulancias, 62 efectivos de bomberos y agentes de policía, llegaron en minutos al lugar cerca de la Avenida da Liberdade. Las víctimas fueron atendidas en el lugar y trasladadas a hospitales locales como Santa María, São José y São Francisco Xavier.

Según informes preliminares de AP el descarrilamiento pudo deberse a un cable suelto en el sistema de tracción, que provocó que el vagón descendiera desenfrenado, saliera de los rieles en una curva y chocara violentamente contra un edificio cercano, quedando completamente destrozado.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el vagón amarillo volcado, con pasajeros saltando por las ventanas en medio de humo y gritos de pánico de los pasajeros.

🚨🇵🇹 Elevador da Glória descarrilha em Lisboa, deixando 15 mortos



O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou profundamente o acidente com o funicular, expressando “o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia”.



🔗https://t.co/zdloiEFOWh pic.twitter.com/ehzktyjBFJ — RT Brasil (@rtnoticias_br) September 3, 2025

Por su parte, el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó su profundo pesar, afirmando: "Es una tragedia como nunca hemos visto" y extendió sus condolencias a las familias, al tiempo que prometió total transparencia en la investigación oficial.

El Gobierno decretó un día nacional de luto para el jueves 4 de septiembre, cancelando agendas y declarando: "Un trágico accidente … causó la irreparable pérdida de vidas humanas, dejando a sus familias enlutadas y consternando a todo el país", mientras que la capital extendió el luto a tres días.

A Câmara Municipal de Lisboa decreta três dias de Luto Municipal pelas vítimas do trágico acidente no Ascensor da Glória.

Apresento as minhas sentidas condolências a todas as famílias e amigos das vítimas. Lisboa está de luto. — Carlos Moedas (@Moedas) September 3, 2025

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se hizo eco de la noticia y envió sus condolencias en X: “Con tristeza me he enterado del descarrilamiento del famoso Elevador da Gloria”.

É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”.



Os meus sentimentos com as famílias das vítimas. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 3, 2025