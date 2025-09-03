La Comisión Europea valida el acuerdo con el Mercosur y lo somete a los Estados miembros

El edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea, en Bruselas Nicolas Tucat / AFP.

Publicado por Virginia Martínez 3 de septiembre, 2025

La Comisión Europea validó este miércoles el acuerdo comercial con los países del Mercosur y prometió garantías sólidas para proteger el sector agrícola.

La adopción por parte del ejecutivo europeo es el primer paso antes de someter este tratado de libre comercio a los Estados miembros y a los eurodiputados en los próximos meses.

Según una fuente europea citada por AFP, Bruselas quiere actuar con rapidez y espera alcanzar un acuerdo con los Veintisiete antes de que termine 2025, mientras el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ocupe la presidencia rotatoria del Mercosur.

Este acuerdo debe permitir entre otros que la Unión Europea exporte más automóviles, maquinaria y bebidas alcohólicas a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

A cambio, facilitaría la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja hispanoamericanos, con el riesgo de debilitar algunos sectores agrícolas europeos.

Para la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, "se trata de un acuerdo beneficioso para todas las partes, con ventajas significativas para los consumidores y las empresas" de ambos continentes.

Sin embargo, desde que concluyeron las negociaciones en diciembre, los sindicatos de agricultores europeos se han mostrado muy críticos.

Por su parte, Francia ha reiterado desde hace años su oposición a este proyecto de tratado, que considera una amenaza para su producción de reses, aves, azúcar y biocombustibles, al tiempo que reclama medidas suplementarias de protección.